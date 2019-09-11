تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-11 13:58:15 الحكم بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر و 10 آخرين في قضية التخابر مع حماس |  2019-09-11 14:46:00 متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة |  2019-09-11 13:47:08 الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني |  2019-09-11 13:33:55 تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب |  2019-09-11 13:07:34 فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره |  2019-09-11 12:57:42 نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! |  2019-09-11 12:36:46 عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات |  2019-09-11 12:14:20 نقل مايكل شوماخر لمستشفى في باريس لتلقي ” علاج سري “ |  2019-09-11 11:49:48 اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو |  2019-09-11 11:23:15 اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت |  2019-09-11 11:17:13 قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه |  2019-09-11 10:38:57 العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة |  2019-09-11 10:01:29 بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا |  2019-09-11 09:54:03 الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ 18 لاعتداءات 11 سبتمبر |  2019-09-11 09:45:31 مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توفي قبل قليل في المستشفى وفاة الشاب عبد اللطيف تايه من قلنسوة في الثلاثينات من عمره متأثراً بجراحه البالغة بعد تعرضه لإطلاق رصاص قبل ايام.




 هذا وقد اقر الطاقم الطبي في مستشفى مئير بكفار سابا وفاة الشاب  اذ ان جميع المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل.




كلمات متعلقة

قلنسوة, -وفاة, الشاب, عبد, اللطيف, تايه, متأثرا, بجراحه,

تابعونــا

الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني 2019-09-11 | 13:47:08

تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...

تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب 2019-09-11 | 13:33:55

كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...

فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره 2019-09-11 | 13:07:34

مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...

نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! 2019-09-11 | 12:57:42

جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...

عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات 2019-09-11 | 12:36:46

اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي...

اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو 2019-09-11 | 11:49:48

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين ...

اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت 2019-09-11 | 11:23:15

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : خلال نشاط مبادر به لافراد...

العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة 2019-09-11 | 10:38:57

اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء انه تم العثور على المفقودة وصال ابو ربيعة من سكان بئر...

بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا 2019-09-11 | 10:01:29

بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين ، اقدم المحامي احمد امين ابن مدينة ام الفحم على كتابة ...

مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار 2019-09-11 | 09:45:31

عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جنوب مخدرات حشيش تهريب محاولة اعتقال مشتبهين عربملحم نايف حمدوني ابو سنان مصرع وفاة متأثرا جراحه تراكتور زراعي قرب عمقا ثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهامجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس شبهات لحدث أمني في منطقة بئر السبع الجنوب استنفار الشرطة الوحدات الخاصة عرابة مدينة مسيرة عيد تكبيرات مشاركة واسعة الفطر كشفية حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةمحمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكرغرامة مالية سائق ساحنة عين ماهل القاء نفايات بناء منطقة عامة قرب الناصرة الشاب عبد الرحمن سعيد ابو ليل وفاة فاجعة كفر قرع اثر نوبة قلبية فسوطة اضاءة شجرة الميلاد يوم السبت كنيسة مار الياس احتفال تستعد استعدادات أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا مصرع شابين جلجولية مفرق حورشيم شارع 6 سيارة شاحنة مستشفى فاجعة طرق احمد وتد ناصر ابو الفول مروع ميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب محل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com