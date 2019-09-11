قلنسوة, -وفاة, الشاب, عبد, اللطيف, تايه, متأثرا, بجراحه,

توفي قبل قليل في المستشفى وفاة الشاب عبد اللطيف تايه من قلنسوة في الثلاثينات من عمره متأثراً بجراحه البالغة بعد تعرضه لإطلاق رصاص قبل ايام.

هذا وقد اقر الطاقم الطبي في مستشفى مئير بكفار سابا وفاة الشاب اذ ان جميع المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل.