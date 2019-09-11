وشم, مدير, أعمال, هيفاء, وهبي, الغريب, يثير, ضجة, جديدة,

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نشر المنتج عمر طلعت زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته...
التقى الفنان السوري قصي خولي بالنجمة نسرين طافش والممثل المصري محمد رمضان في سهرة...
خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة بمناسبة بدء الدراسة في معظم...
نشرت الفنانة اللبنانية قمر مجموعة صور جريئة جديدة وذلك عبر حسابها على...
تعرض الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” إلى حادث سقوط من على ظهر حصان له في مزرعته...
أثار غياب رجل الأعمال هادي الأسمر، زوج الفنانة نادين نسيب نجيم، عن حفل زفاف...
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت...
حل الفنان المصري ” شريف منير ” ضيفا مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء...
رفع محام مصري بلاغاً أرسله الى النائب العام المصري ضد الممثل عمرو واكد بتهمة...
شن الفنان اللبناني يوسف الخال، هجومًا حادًا على منتقدي الاوضاع في لبنان، مطالبًا...