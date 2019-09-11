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وشم مدير أعمال هيفاء وهبي الغريب يثير ضجة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يزال محمد وزيري محط إهتمام متابعيه الذي يصر غالبيتهم على معرفة نوع العلاقة التي تجمع بينه وبين النجمة هيفاء وهبي، بعدما رجع عن استقالته من مهمة ادارة اعمالها.



فبعد صورته وظهور الخاتم النقوش التي التفت اليها متابعيه ولاحظوا انه بحمل الحرف الاول من اسم هيفاء باللغة الانكليزية، عاد وزيري واثار الجدل بوشمه الغريب الذي نشر صورته اخيراً.

 

ورغم أن الوشم عبارة عن أحرف رومانية بحجم كبيرة مع كلمة “إلى الابد”، بالانكليزي، الا ان العديد من متابعيه لم يفهم الوشم، وطالبوه بتفسيره وتوضيح معناه.


واعتمد وزيري في التاتو على التاريخ 9/8/2016، ما دفع البعض لربطه بتاريخ بداية تعارفه وعلاقته الجدية بالنجمة اللبنانية، متسائلين ما إذا كان يعني بذلك يوم لقتئهما وبأنه سيبقى يحبها إلى الابد،إلا ان وزيري فضل الصمت وابقاء الحيرة لدى متابعيه ولم يرد على تلك الاسئلة.




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