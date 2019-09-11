العثور, على, الشابة, وصال, ابو, ربيعة, من, بئر, السبع, سالمة,

هذا ويشار إلى أنّ الشابة وصال أبو ربيعة فقدت أثارها بتاريخ 6.9.19 حيث شوهدت أخيرا في شارع هتلمود في مدينة بئر السبع.

اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء انه تم العثور على المفقودة وصال ابو ربيعة من سكان بئر السبع سالمة .

تابعونــا

الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني 2019-09-11 | 13:47:08 تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...

تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب 2019-09-11 | 13:33:55 كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...

فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره 2019-09-11 | 13:07:34 مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...

نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! 2019-09-11 | 12:57:42 جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...

عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات 2019-09-11 | 12:36:46 اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي...

اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو 2019-09-11 | 11:49:48 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين ...

اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت 2019-09-11 | 11:23:15 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : خلال نشاط مبادر به لافراد...

قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه 2019-09-11 | 11:17:13 توفي قبل قليل في المستشفى وفاة الشاب عبد اللطيف تايه من قلنسوة في الثلاثينات من...

بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا 2019-09-11 | 10:01:29 بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين ، اقدم المحامي احمد امين ابن مدينة ام الفحم على كتابة ...