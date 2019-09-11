العثور, على, الشابة, وصال, ابو, ربيعة, من, بئر, السبع, سالمة,

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تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...
كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...
مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...
اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : خلال نشاط مبادر به لافراد...
توفي قبل قليل في المستشفى وفاة الشاب عبد اللطيف تايه من قلنسوة في الثلاثينات من...
بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين ، اقدم المحامي احمد امين ابن مدينة ام الفحم على كتابة ...
عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني...