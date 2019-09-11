تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-11 13:58:15 الحكم بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر و 10 آخرين في قضية التخابر مع حماس |  2019-09-11 14:46:00 متابعة حالة نادرة لمتلازمة مارفين في مستشفى الناصرة الانجليزي للحمل والولادة |  2019-09-11 13:47:08 الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني |  2019-09-11 13:33:55 تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب |  2019-09-11 13:07:34 فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره |  2019-09-11 12:57:42 نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! |  2019-09-11 12:36:46 عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات |  2019-09-11 12:14:20 نقل مايكل شوماخر لمستشفى في باريس لتلقي ” علاج سري “ |  2019-09-11 11:49:48 اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو |  2019-09-11 11:23:15 اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت |  2019-09-11 11:17:13 قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه |  2019-09-11 10:38:57 العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة |  2019-09-11 10:01:29 بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا |  2019-09-11 09:54:03 الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ 18 لاعتداءات 11 سبتمبر |  2019-09-11 09:45:31 مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على الشابة وصال ابو ربيعة من بئر السبع سالمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء انه تم العثور على المفقودة وصال ابو ربيعة من سكان بئر السبع سالمة .



هذا ويشار إلى أنّ الشابة وصال أبو ربيعة فقدت أثارها بتاريخ 6.9.19 حيث شوهدت أخيرا في شارع هتلمود في مدينة بئر السبع.




كلمات متعلقة

العثور, على, الشابة, وصال, ابو, ربيعة, من, بئر, السبع, سالمة,

تابعونــا

الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني الناصرة:بلدية الناصرة تنظم معرض التشغيل الثاني 2019-09-11 | 13:47:08

تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...

تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب تقرير رسمي يكشف أسباب وفاة اسراء غريب 2019-09-11 | 13:33:55

كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...

فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره فيديو وصور - اجواء مشحونة خلال مناقشة قانون الكاميرات وعودة يلصق هاتفه بوجه نتانياهو ويصوره 2019-09-11 | 13:07:34

مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...

نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! نتنياهو لنشطاء اليمين: العرب يريدون إبادتنا مع اطفالنا! 2019-09-11 | 12:57:42

جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...

عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات عيساوي فريج: لا أريد أن أكون شريكاً في مسرحية نتنياهو لذلك سأقاطع جلسة الكنيست حول قانون الكاميرات 2019-09-11 | 12:36:46

اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي...

اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو اعتقال شابين من المغار وسخنين بعد ضبط بندقيتي كارلو 2019-09-11 | 11:49:48

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين ...

اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت اعتقال شابة (18 عامًا) من أم الفحم بعد العثور على مخمّس داخل حقيبتها​ في نوف هجليل - نتسيرت عيليت 2019-09-11 | 11:23:15

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : خلال نشاط مبادر به لافراد...

قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه قلنسوة -وفاة الشاب عبد اللطيف تايه متأثرا بجراحه 2019-09-11 | 11:17:13

توفي قبل قليل في المستشفى وفاة الشاب عبد اللطيف تايه من قلنسوة في الثلاثينات من...

بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين، المحامي الفحماوي احمد امين يكتب وصيته- أبنائي الأعزاء! أن قُتلت فلا تحزنوا ولا تغضبوا 2019-09-11 | 10:01:29

بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين ، اقدم المحامي احمد امين ابن مدينة ام الفحم على كتابة ...

مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار 2019-09-11 | 09:45:31

عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة احتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال طفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص طمرة اقتحام سيارة سرقة مبلغ من المال تحطيم زجاج مجهولون الشرطة تحققدوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار ليبرمان اذاعة الجيش الاسرائيلي محمود درويش الشعر الراحل قصيدة سجل انا عربي ريغيف الثقافة وزيرةطعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين فرات نصار اعتداء العفولة طاقم تصوير القناة الثانية مراسل تظاهرة رفع شعارات عائلة دوابشة قرية دوما محكمة مركزية اللد كفركنا مواجهات اغلاق شارع قنابل غاز مصرع حادث دهس شخص 70 مفرق الياجور حيفا اسعاف شرطة سير اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة مصرع فتى حادث طرق انقلاب تراكتورون قرية الشبلي اصابة شرطة اسعاف عثمان شبلي مستشفىرهف مفيد عبد الله التوجيهي اعلى علامة 99.7 علامة الفلسطينية الطالبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com