بعد, تعرضه, لاطلاق, نار, مرتين،, المحامي, الفحماوي, احمد, امين, يكتب, وصيته-, أبنائي, الأعزاء!, أن, قُتلت, فلا, تحزنوا, ولا, تغضبوا,

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تحت رعاية بلدية الناصرة وقسم الرفاه الاجتماعي ومركز تمكين للغرد والاسرة ومكتب...
كشف تقرير طبي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية نسحة منه، اليوم الاربعاء، ان سبب وفاة...
مع انتهاء خطاب رئيس الحكومة نتانياهو اليوم في جلسة التصويت بالقراءة الاولى على...
جاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة اليوم الاربعاء :" يستمر العنصري المنفلت...
اعلن النائب عيساوي فريج اليوم الأربعاء عن مقاطعته لجلسة الكنيست اليوم التي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : اعتقلت الشرطة شابين ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة للاعلام العربي : خلال نشاط مبادر به لافراد...
توفي قبل قليل في المستشفى وفاة الشاب عبد اللطيف تايه من قلنسوة في الثلاثينات من...
اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء انه تم العثور على المفقودة وصال ابو ربيعة من سكان بئر...
عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني...