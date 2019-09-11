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الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ 18 لاعتداءات 11 سبتمبر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الثامنة عشرة لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر. وكما هو متبع في كل عام ستقام المراسم الرئيسية في منطقة غراوند زيرو (Ground Zero)، مكان برجي مركز التجارة العالمي في منهاتن – نيويورك اللذين تم تدميرهما اثناء الاعتداءات. 



وسيشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المراسم المقامة في مقر وزارة الدفاع في واشنطن، ثم يأتي بعده الرئيس السابق جورج بوش الابن الذي كان رئيسا خلال الهجمات الإرهابية. يشار الى ان الهجمات التي استخدمت فيها اربع طائرات مختطفة، أودت بحياة حوالي ثلاثة آلاف شخص.




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