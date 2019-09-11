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مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني فخارية (جرار) اثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة في منطقة مفتوحة قرب عرابة ويسلمها لسلطة الأثار .


وقال المواطن احمد نصار انه يوم الجمعة الماضي وخلال توجهه الى عمله كما في كل صباح , دخل الى شارع قديم في منطقة مفتوحة قرب عرابة , وهناك لفت انتباهه مكان ما فاقترب منه وكانت صخرة على جانب الطرق , وعندما دفعها سقطت وتحطمت وظهر خلفها مغارة وفيها اواني فخارية اثرية ومعدات أكل قديمة جدا .

واضاف انه جمع الاغراض الاثرية ونقلها الى بيته واتصل مباشرة بسلطة الاثار التي وصلت الى المكان واخذت الاغراض الاثرية التي يرجح انها تعود لفترة ما قبل 4500 عاما حيث يرجح انها كانت دفنت مع شخص ما هناك .






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