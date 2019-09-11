تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2019-09-11 09:54:03
الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ 18 لاعتداءات 11 سبتمبر
|
2019-09-11 09:45:31
مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار
|
2019-09-11 09:24:42
هدم بنايتين قيد الإنشاء في العيزرية شرقي القدس
|
2019-09-11 08:45:05
طالب طواطحة يوقع في نادي لودوجوريتس البلغاري
|
2019-09-11 08:40:54
عسفيا تودع البروفيسور قيس فرو
|
2019-09-11 08:25:29
اكشف عن iPhone 11 pro و max ” بـ 3 كاميرات خلفية
|
2019-09-11 08:14:32
الطب الشرعي يسلم التقرير النهائي بوفاة اسراء غريب للنيابة
|
2019-09-11 05:57:42
الطقس - اجواء صيفية عادية نهارا وباردة ليلا
|
2019-09-11 05:55:45
عباس : الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية
|
2019-09-10 22:15:09
اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو
|
2019-09-10 21:35:57
تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي
|
2019-09-10 20:23:12
التفاف جماهيري حاشد حول القائمة المشتركة في دبورية
|
2019-09-10 18:57:29
ضحك ومشي وقهوة.. عادات يومية "مقاومة" للمرض الخبيث
|
2019-09-10 18:49:59
بيريز يبرر كارثة ريال مدريد وفشل صفقة بوجبا
|
2019-09-10 18:45:59
جهاز التعليم بحاجة الى 13 مليار شيكل لتقليص الفجوات مع دول الـ OECD
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
توثيق مخيف لحادث الطرق على مفرق الفريديس بين شاحنتين
2019-09-11 09:33:26
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
توثيق مخيف لحادث الطرق على مفرق الفريديس بين شاحنتين
كلمات متعلقة
توثيق, مخيف, لحادث, الطرق, على, مفرق, الفريديس, بين, شاحنتين,
تابعونــا
هدم بنايتين قيد الإنشاء في العيزرية شرقي القدس
2019-09-11
|
09:26:55
...
قلب الأم لا يخطئ
2019-09-11
|
08:39:22
...
بجعة محظوظة أكثر من بعض البشر
2019-09-11
|
08:38:29
...
النوم في العسل.. خلف المقود!
2019-09-11
|
08:37:33
...
فيراري تكشف النقاب عن سيارتيها الجديدتين
2019-09-11
|
08:36:26
...
حينما يبتسم الحظ في أحلك اللحظات
2019-09-10
|
08:40:05
...
آخر ما تحب أن تراه بينما تقفز بالباراشوت (المظلة)!
2019-09-10
|
08:38:40
...
لحظات فصلته عن الموت.. حاوية بضائع كادت أن تسحق سائق دراجة
2019-09-10
|
08:37:42
...
سيارة عالقة وسط الأمواج العاتية لحظة اقتراب إعصار "دوريان"
2019-09-09
|
09:14:08
...
إيفانكا ترامب ترقص في ضيافة رئيس باراغواي
2019-09-09
|
09:10:58
...
قد يهمك ايضا
مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار
توثيق مخيف لحادث الطرق على مفرق الفريديس بين شاحنتين
عباس : الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية
اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو
اعتقال ٤ مشتبهين من ام الفحم بحيازة السلاح والاعتداء على الشرطة
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
مأمون
كنعان
طمرة
قاضي
شرعي
انتخاب
قضاة
المحامي
قضاة
شرعيين
جدد
7
انتخابات
كفر
مندا
رئاسة
مجلس
محلي
بلدة
سلطة
اصابة
شاب
سقط
ارتفاع
مدينة
طمرة
مستشفى
نقل
اسعاف
هدم
اجزاء
من
بيت
عائلة
الزبارقة
اللد
وسط
استنكار
استنفار
خط
شعارات
معادية
للعرب
ابو
غوش
القدس
الشرطة
تحقيق
جدران
حائط
كتابات
شاهدوا
توثيق
عملية
الطعن
في محطة
حافلات
في رعنانا
فلسطيني
اصابات
سكين
منزه
مفرق
طمرة
حادث
طرق
خطيرة
اصابات
وقع
اسعا
شرطة
سير
مصرع
عربي
شاب
جواريش
الرملة
اطلاق
نار
تهديد
الشرطة
سلاح
اطلاق
جبريل
جاروشي
طبيب
فريد
نعمة
بولص
شفاعمرو
وفاة
انتقل
الى
رحمة
الله
مدينة
أول
فيديو
مسرب
نمس
باب
الحارة
8
مسلسل
رمضان
2016
مقطع
احتراق
سيارتين
الفريديس
الشرطة
تحقق
ملابسات
الحادث
اطفاء
نار
اخماد
شاحنة
انقطاع
تيار
كهربائي
احتراق
محطة
وقود
طمرة
كاد
يحدث
كارثة
الاقصى
صلاة
القدس
مسجد
حواجز
شرطة
مصلون
الداخل
الفلسطيني
زبيدي
ضياء
القريناوي
محمد
طالبا
طب
رومانيا
حادث
طرق
مروع
جامعة
اللد
رهط
وصول
جثمانيهما
المطار
ياش
البلاد
اضاءة
شجرة
الميلاد
عيد
مدينة
شفاعمرو
المجيد
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|