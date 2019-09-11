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توثيق مخيف لحادث الطرق على مفرق الفريديس بين شاحنتين



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توثيق مخيف لحادث الطرق على مفرق الفريديس بين شاحنتين




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