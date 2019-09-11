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هدم بنايتين قيد الإنشاء في العيزرية شرقي القدس
2019-09-11 09:26:55
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هدم بنايتين قيد الإنشاء في العيزرية شرقي القدس
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