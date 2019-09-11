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هدم بنايتين قيد الإنشاء في العيزرية شرقي القدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 هدمت جرافات الداخلية وبلدية القدس ، صباح اليوم الأربعاء، بنايتين قيد الإنشاء، في العيزرية شرق القدس.



وقالت مصادر محلية إن البنايتين تعودان للمواطن سامر أبو زياد، وتقعان في منطقة الإسكانات في راس البستان بالعيزرية، وهي منطقة تتبع لبلدية القدس.




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