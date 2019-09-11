هدم, بنايتين, قيد, الإنشاء, في, العيزرية, شرقي, القدس,

وقالت مصادر محلية إن البنايتين تعودان للمواطن سامر أبو زياد، وتقعان في منطقة الإسكانات في راس البستان بالعيزرية، وهي منطقة تتبع لبلدية القدس.

هدمت جرافات الداخلية وبلدية القدس ، صباح اليوم الأربعاء، بنايتين قيد الإنشاء، في العيزرية شرق القدس.

تابعونــا

مواطن من عرابة يعثر على معدات وأواني وجرار أثرية عمرها أكثر من 4500 عاما داخل مغارة ويسلمها لسلطة الأثار 2019-09-11 | 09:45:31 عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني...

طالب طواطحة يوقع في نادي لودوجوريتس البلغاري 2019-09-11 | 08:45:05 انتقل المدافع الأيسر طالب طواطحة، ابن جسر الزرقاء، الى صفوف نادي لودوجوريتس...

الطب الشرعي يسلم التقرير النهائي بوفاة اسراء غريب للنيابة 2019-09-11 | 08:14:32 اكدت وزارة العدل الفلسطينية بأن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، قام...

الطقس - اجواء صيفية عادية نهارا وباردة ليلا 2019-09-11 | 05:57:42 اليوم الأربعاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...

عباس : الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستنتهي حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية 2019-09-11 | 05:55:45 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي...

اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو 2019-09-10 | 22:15:09 دوت قبل قليل صفارات الإنذار في اشدود واشكلون وبعض القرى المحيطة بقطاع غزة. وافيد...

عودة: نتنياهو خائف ونحن من سيُسقط حكمه وصفقاته 2019-09-10 | 21:37:57 عقّب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء...

تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي 2019-09-10 | 21:35:57 في دار الأوبرا المصرية وفي حفل مهيب وأجواء ساحرة وبحضور الفنان العظيم محمد صبحي...

التفاف جماهيري حاشد حول القائمة المشتركة في دبورية 2019-09-10 | 20:23:12 قام يوم الاثنين مجلس دبورية بإعداد أجتماع انتخابي دعماً للقائمة المشتركة في مبنى...