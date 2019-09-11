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طالب طواطحة يوقع في نادي لودوجوريتس البلغاري



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انتقل المدافع الأيسر طالب طواطحة، ابن جسر الزرقاء، الى صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري، المشارك في دوري الدرجة العليا، والحاصل على بطولة الدوري. ويأتي انضمامه من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني.


اتفاقية طواطحة مع البلغاريين لمدة ثلاثة مواسم، مقابل أجر يصل الى نصف مليون يورو عن كل موسم.

وينضم بذلك الى اللاعبين الاسرائيلين دان بيطون ومافيس تشيبوتا.
 




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