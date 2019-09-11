عسفيا, تودع, البروفيسور, قيس, فرو,

انتقل الى رحمته تعالى في عسفيا الأستاذ البروفيسور قيس ماضي فرو إثر مرض عضال، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير اليوم الساعة الثانية ظهرا في عسفيا.

له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.إنا لله وإنا إليه راجعون.