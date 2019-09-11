ابتسام, تسكت, ترحب, بالعودة, للمدارس, بأغرب, «لوك».., صور,

خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة بمناسبة بدء الدراسة في معظم الدول العربية، وحرصت على مشاركة محبيها بلقطات منها.

نجمة ستار أكاديمي اختارت للجلسة «جيب» وردية، ونسقت معها «بلوزة» بيضاء شفافة، بينما ارتدت «باروكة» بنفسجية الشعر، مع نظارات شمسية كبيرة، ولم تغفل وضع حقيبة سوداء على ظهرها في إشارة للحقيبة المدرسية، وكتبت الفنانة معلقة على الصور: «حبايبي .. كيف كان اول يوم ديال دخول المدرسي .. عواشركم مبروكة».من ناحية أخرى، طرحت ابتسام تسكت مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي تلف»، وهي من كلمات يونس أدام، ألحان أميرة زهير، توزيع طارق لحجيلي ومدارا، والفيديو كليب من إخراج محمد علي لعويني، وقد تجاوز نسب مشاهدة الكليب حاجز المليون بعد 3 أيام فقط من طرحه.يُذكر أن ابتسام تسكت تستعد لإحياء حفل غنائي خاص بعرض الأزياء Summer Fashion Show في دورته الأولى بمدينة الناظور المغربية.