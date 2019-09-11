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اكشف عن iPhone 11 pro و max ” بـ 3 كاميرات خلفية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت شركة أبل رسميًّا قبل قليل أحدث إصداراتها من هواتف الأيفون التي حملت هذا العام اسمًا جديدًا، هو iPhone 11 Pro وPro Max، بـ 3 كاميرات، تضم تقنيات متطورة، وشاشة OLED محسنة.



 جاء ذلك خلال حدثها الخاص الذي قدمه رئيسها التنفيذي “تيم كويك” في المقر الرئيس للشركة بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.


ويأتي هاتف آيفون 11 برو الجديد بنوعين: النوع الأول آيفون11 برو بقياس 5.8 بوصة، والنوع الثاني آيفون 11 برو ماكس بقياس 6.5 بوصة. وكلا الهاتفين يأتي بشاشة من نوع OLED مع معدل تباين 2،000،000:1، ومستوى سطوع بمعدل 1،200 شمعة، وكفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 15 %. وتطلق الشركة على تقنية الشاشة Super Retina XDR .


أما المواصفات الداخلية فيحتوي الهاتف على معالج A13Bionic الجديد الذي يدعم العديد من التقنيات الذكية، ويدعم الهاتف كذلك تقنية Dolby Vision، وتقنية DolbyAtmos.


وأكدت أبل أن هواتف آيفون الجديدة تعتبر أفضل هواتف ذكية تتعلم ذاتيًّا بفضل الذكاء الاصطناعي. كما تدعم الهواتف تقنية شبكات الواي-فاي الجديدة من الجيل السادس Wi-Fi 6 .


وتتميز الهواتف بظهر زجاجي غير لامع، وشريط مصقول من الفولاذ المقاوم للصدأ، وقد تم تصميمها لتكون متينة؛ وهو ما يعني قساوة زجاج أعلى على الإطلاق في الهاتف الذكي، وفقًا لشركة Apple.


وقد تم تصنيف IP68 لمقاومة الماء حتى أربعة أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة.


ومن ناحية كاميرات الهاتف الخلفية الثلاث الجديدة فهي تأتي جميعها بدقة 12 ميجابكسل مع اختلاف في فتحات العدسة؛ إذ تأتي كاميرا الهاتف الرئيسية بعدسة واسعة بفتحة غالق f/ 1.8 مع مثبت صورة بصري، وكاميرا بعدسة ultrawide، وهي مخصصة للتصوير العريض بـ120 درجة وفتحة غالق f/ 2.4، وكاميرا بعدسة للتكبير بفتحة غالق f/ 2.0 وقدرة تكبير بصري لأربعة أضعاف.


وتمتاز الكاميرات الثلاث بقدرتها على التصوير بدقة 4K، وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.


وتأتي الكاميرا الأمامية في هاتف iPhone 11 بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطارًا في الثانية.


وتعمل كاميرا الهاتف بشكل احترافي ومتكامل بالتوافق مع الميزات العالية التي زودتها بها الشركة، سواء بالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو في جميع الأوضاع، من الضوء الخافت والرؤية الليلة حتى التصوير في المناطق المفتوحة.


وتقدم أبل نمط Deep Fusion الذي يدعم التقاط الصور بدعم من المستشعرات الثلاثة، ومن ثم دمج الإطار للحصول على أعلى جودة في الصور.


ويقدم هاتف آيفون 11 برو عُمْر بطارية أطول بمعدل 4 ساعات مقارنة بآيفون XS، بينما يقدم هاتف آيفون 11 برو ماكس عُمْرًا للبطارية أطول بمعدل 8 ساعات مقارنة بآيفون XS ماكس، مع وجود شاحن سريع في الصندوق بقوة 18 واط.


وتمتلك هواتف iphone 11 pro ميزة التحرير والتعديل المباشر على الفيديوهات، مع دعم عدد كبير من التطبيقات أيضًا، إضافة إلى أن ميزة Audio zoom متوافرة في إعدادات الكاميرا.


ويأتي هاتف iphone 11 pro بألوان عدة، هي: الأخضر الباهت والفضي والأبيض والذهبي.


وتعتزم أبل طرح هاتف آيفون 11 برو بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًّا، وبسعر 1099 دولارًا أمريكيًّا لـ”آيفون 11 برو ماكس”.


وسوف يُفتح باب الطلب المسبق عليهما يوم الجمعة المقبل، وسوف يبدأ شحنهما للعملاء في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.


تصوير - afp 




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