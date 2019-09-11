رونالدو, يتصدر, قائمة, تاريخية, في, تصفيات, اليورو,

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده للانتصار على ليتوانيا بنتيجة 5-1، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

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وتمكن رونالدو من تسجيل 4 أهداف في المباراة، بينما أحرز ويليام كارفالو هدف البرتغال الخامس، ليرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 8 نقاط بالمجموعة الثانية خلف أوكرانيا متصدرة المجموعة برصيد 13 نقطة.وذكر موقع "توتو ميركاتو"، أن رونالدو تمكن من تخطي روبي كين نجم منتخب أيرلندا السابق، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مرحلة التصفيات الأوروبية عبر التاريخ.وأضاف الموقع أن رونالدو كان بحاجة لتسجيل هدفين فقط، ليعادل عدد أهداف كين المسجلة بمرحلة التصفيات والبالغ عددها 23 هدفًا.وسجل الدون البرتغالي، 4 أهداف ليرفع رصيده إلى 25 هدفًا ليتصدر ترتيب أكثر اللاعبين تهديفًا في مرحلة التصفيات.