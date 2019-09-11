رونالدو, يتصدر, قائمة, تاريخية, في, تصفيات, اليورو,

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الملكي في الموسم الماضي. وقال بيريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:...
استلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم نادي برشلونة الإسباني، جائزة "ESPY"،...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن الرواتب السنوية للاعبي يوفنتوس في...
يرى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن نجم منتخب فرنسا قادر على منح الملكي...
أصبحت مكة محمد صلاح نجمة مثل أبيها، فبعد أن ظهرت بإحدى المناسبات في الملعب وهي...
نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة، في خطف جائزة جديدة من الثلاثي،...
مثَلت عودة الثلاثي المصاب البلجيكي إيدين هازارد والكولومبي خاميس رودريجيز...
يسعى يوفنتوس لتجديد عقد لاعبه، خلال الفترة المقبلة، في ظل الشائعات التي تدور حول...
كشفت تقارير إعلامية رياضية أن فريق ريال مدريد الإسباني قرر أن يسخر كل إمكانياته...
أفادت تقارير صحفية، بأن الجدل تزايد حول مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع...