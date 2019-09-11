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فيديو.. بقرة تضع مولودًا بـ"وجه إنسان" والعلم يفسر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أصيب فلاح أرجنتيني بصدمة شديدة، عقب مشاهدته لمولود وضعته بقرة، له وجه يشبه وجه الإنسان؛ حتى إن الرجل ظل يقلب عينيه بين صغير البقرة والحصان، كأنه يقارن بينهما.


وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الغريبة في قرية "أنا"، الواقعة في محافظة سانتا في شمالي الأرجنتين، والتقطها أحد عمال مزرعة بكاميرا هاتفه، حين سمع بما حدث من بعض الرعاة؛ فأسرع إلى حيث العجل المولود.


وحسب الصحيفة: كان المولود الصغير راقدًا على الأرض في حالة ضعف شديدة، وغير قادر على الحركة، وكان يخور بصوت منخفض.


وتضيف الصحيفة: أن العجل عاش لمدة ساعتين فقط، ثم مات.


ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد الأطباء البيطريين: أن العجل قد ولد بجمجمة مشوهة؛ مما أعطاها مظهرًا غريبًا يشبه "وجه الإنسان".


وقال خبير الوراثة، نيكولاس ماناغو: إن ما حدث "قد يكون نتيجة طفرة وراثية نادرة".


وأضاف ماناغو "أن الطفرة هي تغيير في تسلسل الحمض النووي الذي ينتقل إلى صغير البقرة من والديه ويحمل العوامل الوراثية، وتتسبب الطفرات في حدوث التغييرات في المظهر أحيانًا، كما حدث في هذه الحالة".




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