الطب, الشرعي, يسلم, التقرير, النهائي, بوفاة, اسراء, غريب, للنيابة,

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بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين ، اقدم المحامي احمد امين ابن مدينة ام الفحم على كتابة ...
عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني...
هدمت جرافات الداخلية وبلدية القدس ، صباح اليوم الأربعاء، بنايتين قيد الإنشاء، في...
انتقل المدافع الأيسر طالب طواطحة، ابن جسر الزرقاء، الى صفوف نادي لودوجوريتس...
اليوم الأربعاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي...
دوت قبل قليل صفارات الإنذار في اشدود واشكلون وبعض القرى المحيطة بقطاع غزة. وافيد...
عقّب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء...
في دار الأوبرا المصرية وفي حفل مهيب وأجواء ساحرة وبحضور الفنان العظيم محمد صبحي...
قام يوم الاثنين مجلس دبورية بإعداد أجتماع انتخابي دعماً للقائمة المشتركة في مبنى...