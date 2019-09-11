الطقس - اجواء صيفية عادية نهارا وباردة ليلا

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بعد تعرضه لاطلاق نار مرتين ، اقدم المحامي احمد امين ابن مدينة ام الفحم على كتابة ...
عثر المواطن أحمد نصار ياسين (45 عاما) من مدينة عرابة الاسبوع الماضي على أواني...
هدمت جرافات الداخلية وبلدية القدس ، صباح اليوم الأربعاء، بنايتين قيد الإنشاء، في...
انتقل المدافع الأيسر طالب طواطحة، ابن جسر الزرقاء، الى صفوف نادي لودوجوريتس...
اكدت وزارة العدل الفلسطينية بأن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم د. أشرف القاضي، قام...
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي...
دوت قبل قليل صفارات الإنذار في اشدود واشكلون وبعض القرى المحيطة بقطاع غزة. وافيد...
عقّب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء...
في دار الأوبرا المصرية وفي حفل مهيب وأجواء ساحرة وبحضور الفنان العظيم محمد صبحي...
قام يوم الاثنين مجلس دبورية بإعداد أجتماع انتخابي دعماً للقائمة المشتركة في مبنى...