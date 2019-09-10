اطلاق, صاروخ, على, اشدود, صاروخي, اثناء, اجتماع, انتخابي, لنتنياهو,

يشار الى ان خمس قذائف صاروخية اطلقت على إسرائيل من القطاع وان منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنتين منها على الأقل دون ان يصاب احد باذى.
وقرر رئيس بلدية اشكلون قبل قليل فتح جميع الملاجئ في المدينة.
يشار الى ان خمس قذائف صاروخية اطلقت على إسرائيل من القطاع وان منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنتين منها على الأقل دون ان يصاب احد باذى.
وقرر رئيس بلدية اشكلون قبل قليل فتح جميع الملاجئ في المدينة.
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