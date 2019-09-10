اطلاق, صاروخ, على, اشدود, صاروخي, اثناء, اجتماع, انتخابي, لنتنياهو,

دوت قبل قليل صفارات الإنذار في اشدود واشكلون وبعض القرى المحيطة بقطاع غزة. وافيد بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في اجتماع انتخابي باشدود ساعة تعرضت المدينة للاعتداء الصاروخي. وتم اخراج نتنياهو بسلام من القاعة التي عقد بداخلها هذا الاجتماع كما افادت مصادر اعلامية اسرائيلية.

يشار الى ان خمس قذائف صاروخية اطلقت على إسرائيل من القطاع وان منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنتين منها على الأقل دون ان يصاب احد باذى.





وقرر رئيس بلدية اشكلون قبل قليل فتح جميع الملاجئ في المدينة.