تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-10 22:15:09 اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو |  2019-09-10 21:35:57 تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي |  2019-09-10 20:23:12 التفاف جماهيري حاشد حول القائمة المشتركة في دبورية |  2019-09-10 18:57:29 ضحك ومشي وقهوة.. عادات يومية "مقاومة" للمرض الخبيث |  2019-09-10 18:49:59 بيريز يبرر كارثة ريال مدريد وفشل صفقة بوجبا |  2019-09-10 18:45:59 جهاز التعليم بحاجة الى 13 مليار شيكل لتقليص الفجوات مع دول الـ OECD |  2019-09-10 18:42:29 اعتقال ٤ مشتبهين من ام الفحم بحيازة السلاح والاعتداء على الشرطة |  2019-09-10 17:09:47 انطلاق بطولة كرة الشبكة في الجلبوع على اسم شلومي أيال |  2019-09-10 17:06:58 النائب عيساوي فريج في زيارةلبلدية الناصرة: وجدتُ في الناصرة حضناً دافئاً |  2019-09-10 17:00:41 عضو الكنيست غدير كمال مريح: "دولة إسرائيل أصبحت متطرفة " |  2019-09-10 17:00:25 السلطة الفلسطينية تحذر- إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة |  2019-09-10 14:31:50 إصابة عامل (40 عامًا) بجراح خطيرة في مصنع بكفربرا |  2019-09-10 14:23:06 بوغاتي تزيح الستار عن السيارة الأسرع في العالم (صور+فيديو) |  2019-09-10 14:12:33 بسبب "المنطقة الآمنة" في سوريا.. تركيا تهاجم أميركا |  2019-09-10 14:09:39 نتنياهو في سوتشي الخميس للقاء بوتين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دوت قبل قليل صفارات الإنذار في اشدود واشكلون وبعض القرى المحيطة بقطاع غزة. وافيد بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في اجتماع انتخابي باشدود ساعة تعرضت المدينة للاعتداء الصاروخي. وتم اخراج نتنياهو بسلام من القاعة التي عقد بداخلها هذا الاجتماع كما افادت مصادر اعلامية اسرائيلية.

يشار الى ان خمس قذائف صاروخية اطلقت على إسرائيل من القطاع وان منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنتين منها على الأقل دون ان يصاب احد باذى.


وقرر رئيس بلدية اشكلون قبل قليل فتح جميع الملاجئ في المدينة.

اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو




كلمات متعلقة

اطلاق, صاروخ, على, اشدود, صاروخي, اثناء, اجتماع, انتخابي, لنتنياهو,

تابعونــا

عودة: نتنياهو خائف ونحن من سيُسقط حكمه وصفقاته عودة: نتنياهو خائف ونحن من سيُسقط حكمه وصفقاته 2019-09-10 | 21:37:57

عقّب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء...

تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي 2019-09-10 | 21:35:57

في دار الأوبرا المصرية وفي حفل مهيب وأجواء ساحرة وبحضور الفنان العظيم محمد صبحي...

التفاف جماهيري حاشد حول القائمة المشتركة في دبورية التفاف جماهيري حاشد حول القائمة المشتركة في دبورية 2019-09-10 | 20:23:12

قام يوم الاثنين مجلس دبورية بإعداد أجتماع انتخابي دعماً للقائمة المشتركة في مبنى...

ضحك ومشي وقهوة.. عادات يومية "مقاومة" للمرض الخبيث ضحك ومشي وقهوة.. عادات يومية "مقاومة" للمرض الخبيث 2019-09-10 | 18:57:29

خلص تقرير نشرته صحيفة بريطانية إلى أن عدداً من العادات اليومية يمكن أن تحمي الشخص...

جهاز التعليم بحاجة الى 13 مليار شيكل لتقليص الفجوات مع دول الـ OECD جهاز التعليم بحاجة الى 13 مليار شيكل لتقليص الفجوات مع دول الـ OECD 2019-09-10 | 18:45:59

يستدل من تقرير نشرته اليوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاعتمادات...

اعتقال ٤ مشتبهين من ام الفحم بحيازة السلاح والاعتداء على الشرطة اعتقال ٤ مشتبهين من ام الفحم بحيازة السلاح والاعتداء على الشرطة 2019-09-10 | 18:42:29

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

انطلاق بطولة كرة الشبكة في الجلبوع على اسم شلومي أيال انطلاق بطولة كرة الشبكة في الجلبوع على اسم شلومي أيال 2019-09-10 | 17:09:47

أقيمت في المجلس الإقليمي نهاية الأسبوع الماضي بطولة افتتاح موسم كرة الشبكة، على...

النائب عيساوي فريج في زيارةلبلدية الناصرة: وجدتُ في الناصرة حضناً دافئاً النائب عيساوي فريج في زيارةلبلدية الناصرة: وجدتُ في الناصرة حضناً دافئاً 2019-09-10 | 17:06:58

التقى اليوم الثلاثاء عضو الكنيست عيساوي فريج ونوعا روتمان من المعسكر الديمقراطي...

عضو الكنيست غدير كمال مريح: "دولة إسرائيل أصبحت متطرفة " عضو الكنيست غدير كمال مريح: "دولة إسرائيل أصبحت متطرفة " 2019-09-10 | 17:00:41

رأت عضو الكنيست عن حزب "كاحول لافان" غدير كمال مريح ان دولة اسرائيل اصبحت...

السلطة الفلسطينية تحذر- إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة السلطة الفلسطينية تحذر- إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة 2019-09-10 | 17:00:25

حذّر رئيس الوزراء د. محمد اشتية، من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة تاليا تولين اول مواليد تؤأمين شفاعمرو مستشفى العائلة المقدسة أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول حريق فندق جينوسار تمار شاطئ بحر طبريا هائل اطفاء مدينةالثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل شابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابدمجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال علي سلام نتانياهو زيارة يلتقي يشرفني زيارة الناصرة بلدية واجي وطني يوسف شاهين والد يعقوب شاهين بيت لحم اراب ايدول مشاركة نهائي سرقة سيارات المخدرات عميل سري شرطي الشرطة الكشف عصابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com