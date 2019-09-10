عودة:, نتنياهو, خائف, ونحن, من, سيُسقط, حكمه, وصفقاته,

عقّب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء نتنياهو بقوله: "نتنياهو يعمل بشكل منهجي على إغلاق الملفات التاريخية وتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء إمكانية الحل السلمي على أساس الدولتين. ضم جزء من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ الى سيادة اسرائيل هو تثبيت الاحتلال والإجهاز على أي إمكانية للسلام وتطبيق صفقة القرن الأمريكية، والإعلان رسميًّا بأن إسرائيل تتخذ فعليًّا صفة دولة الأبرتهايد".

وتابع عودة: "نتنياهو يطبّق نظام أبرتهايد، فهو يعمل بمساريْن خطيريْن، الأول نزع الشرعيّة عن المواطنين العرب والثاني ضم مناطق السلطة الفلسطينية الى اسرائيل.

وأكد: ״لدينا فرصة تاريخية لإسقاط نتنياهو ونهجه، وهو أن يتدفّق جماهيرنا بالحافلات والسيارات إلى صناديق الاقتراع. صوتنا سيكون حاسمًا بالقضاء على حقبة نتنياهو.