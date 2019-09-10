تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-10 22:15:09 اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو |  2019-09-10 21:35:57 تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي |  2019-09-10 20:23:12 التفاف جماهيري حاشد حول القائمة المشتركة في دبورية |  2019-09-10 18:57:29 ضحك ومشي وقهوة.. عادات يومية "مقاومة" للمرض الخبيث |  2019-09-10 18:49:59 بيريز يبرر كارثة ريال مدريد وفشل صفقة بوجبا |  2019-09-10 18:45:59 جهاز التعليم بحاجة الى 13 مليار شيكل لتقليص الفجوات مع دول الـ OECD |  2019-09-10 18:42:29 اعتقال ٤ مشتبهين من ام الفحم بحيازة السلاح والاعتداء على الشرطة |  2019-09-10 17:09:47 انطلاق بطولة كرة الشبكة في الجلبوع على اسم شلومي أيال |  2019-09-10 17:06:58 النائب عيساوي فريج في زيارةلبلدية الناصرة: وجدتُ في الناصرة حضناً دافئاً |  2019-09-10 17:00:41 عضو الكنيست غدير كمال مريح: "دولة إسرائيل أصبحت متطرفة " |  2019-09-10 17:00:25 السلطة الفلسطينية تحذر- إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة |  2019-09-10 14:31:50 إصابة عامل (40 عامًا) بجراح خطيرة في مصنع بكفربرا |  2019-09-10 14:23:06 بوغاتي تزيح الستار عن السيارة الأسرع في العالم (صور+فيديو) |  2019-09-10 14:12:33 بسبب "المنطقة الآمنة" في سوريا.. تركيا تهاجم أميركا |  2019-09-10 14:09:39 نتنياهو في سوتشي الخميس للقاء بوتين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عودة: نتنياهو خائف ونحن من سيُسقط حكمه وصفقاته



  |     |   اضافة تعليق



عقّب النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء نتنياهو بقوله: "نتنياهو يعمل بشكل منهجي على إغلاق الملفات التاريخية وتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء إمكانية الحل السلمي على أساس الدولتين. ضم جزء من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ الى سيادة اسرائيل هو تثبيت الاحتلال والإجهاز على أي إمكانية للسلام وتطبيق صفقة القرن الأمريكية، والإعلان رسميًّا بأن إسرائيل تتخذ فعليًّا صفة دولة الأبرتهايد".

وتابع عودة: "نتنياهو يطبّق نظام أبرتهايد، فهو يعمل بمساريْن خطيريْن، الأول نزع الشرعيّة عن المواطنين العرب والثاني ضم مناطق السلطة الفلسطينية الى اسرائيل.

وأكد: ״لدينا فرصة تاريخية لإسقاط نتنياهو ونهجه، وهو أن يتدفّق جماهيرنا بالحافلات والسيارات إلى صناديق الاقتراع. صوتنا سيكون حاسمًا بالقضاء على حقبة نتنياهو.

عودة: نتنياهو خائف ونحن من سيُسقط حكمه وصفقاته




كلمات متعلقة

عودة:, نتنياهو, خائف, ونحن, من, سيُسقط, حكمه, وصفقاته,

تابعونــا

اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو اطلاق صاروخ على اشدود صاروخي اثناء اجتماع انتخابي لنتنياهو 2019-09-10 | 22:15:09

دوت قبل قليل صفارات الإنذار في اشدود واشكلون وبعض القرى المحيطة بقطاع غزة. وافيد...

تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي 2019-09-10 | 21:35:57

في دار الأوبرا المصرية وفي حفل مهيب وأجواء ساحرة وبحضور الفنان العظيم محمد صبحي...

التفاف جماهيري حاشد حول القائمة المشتركة في دبورية التفاف جماهيري حاشد حول القائمة المشتركة في دبورية 2019-09-10 | 20:23:12

قام يوم الاثنين مجلس دبورية بإعداد أجتماع انتخابي دعماً للقائمة المشتركة في مبنى...

ضحك ومشي وقهوة.. عادات يومية "مقاومة" للمرض الخبيث ضحك ومشي وقهوة.. عادات يومية "مقاومة" للمرض الخبيث 2019-09-10 | 18:57:29

خلص تقرير نشرته صحيفة بريطانية إلى أن عدداً من العادات اليومية يمكن أن تحمي الشخص...

جهاز التعليم بحاجة الى 13 مليار شيكل لتقليص الفجوات مع دول الـ OECD جهاز التعليم بحاجة الى 13 مليار شيكل لتقليص الفجوات مع دول الـ OECD 2019-09-10 | 18:45:59

يستدل من تقرير نشرته اليوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاعتمادات...

اعتقال ٤ مشتبهين من ام الفحم بحيازة السلاح والاعتداء على الشرطة اعتقال ٤ مشتبهين من ام الفحم بحيازة السلاح والاعتداء على الشرطة 2019-09-10 | 18:42:29

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

انطلاق بطولة كرة الشبكة في الجلبوع على اسم شلومي أيال انطلاق بطولة كرة الشبكة في الجلبوع على اسم شلومي أيال 2019-09-10 | 17:09:47

أقيمت في المجلس الإقليمي نهاية الأسبوع الماضي بطولة افتتاح موسم كرة الشبكة، على...

النائب عيساوي فريج في زيارةلبلدية الناصرة: وجدتُ في الناصرة حضناً دافئاً النائب عيساوي فريج في زيارةلبلدية الناصرة: وجدتُ في الناصرة حضناً دافئاً 2019-09-10 | 17:06:58

التقى اليوم الثلاثاء عضو الكنيست عيساوي فريج ونوعا روتمان من المعسكر الديمقراطي...

عضو الكنيست غدير كمال مريح: "دولة إسرائيل أصبحت متطرفة " عضو الكنيست غدير كمال مريح: "دولة إسرائيل أصبحت متطرفة " 2019-09-10 | 17:00:41

رأت عضو الكنيست عن حزب "كاحول لافان" غدير كمال مريح ان دولة اسرائيل اصبحت...

السلطة الفلسطينية تحذر- إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة السلطة الفلسطينية تحذر- إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة 2019-09-10 | 17:00:25

حذّر رئيس الوزراء د. محمد اشتية، من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الجلوتين صنع ورشة خالية معجنات نساء باقة الغربية عملية السيلياكشيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة اطلاق نار سيارة جاثمة ام الفحم مجهولون اضرار دون اصابات الشرطة تحققشركة الطيران العال الزام محكمة تعويض مسافرين عربيين 15 الف شيكل تفتيش امني نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة ضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات 40 الف بيضة فاسدة طمرة اعتقال اب وابنه مخزن تهريب مدينة شرطة رجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة محمود عباس الرئيس الفلسطيني عملية قسطرة قلب ناجحة مستشفى فحوصات التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةعربي طعن شاب يهودي كريات اربع فرار هرب يهودي الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا مشتبه تحرش جنسي افعال مشينة ادلة قاعدة الشرطة التحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com