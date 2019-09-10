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تكريم الإعلامية وفاء يوسف في دار الأوبرا المصرية في حفل مهيب وبحضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي



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في دار الأوبرا المصرية وفي حفل مهيب وأجواء ساحرة وبحضور الفنان العظيم محمد صبحي والفنان الكبير يوسف شعبان ونخبة من ألمع نجوم الوطن العربي،كرمت أرض الكنانة للمرة الثانية الإعلامية وفاء يوسف صاحبة مؤسسة الوفا برودكشن،وذلك ضمن فعاليات مهرجان همسة والذي يعد من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي قاطبة ،وذلك في دورته السابعة التي حملت هذا العام إسم الفنان الكبير محمود ياسين ،ويأتي تكريم الإعلامية اليوسف تقديرا لدورها المعطاء وجهودها المبذولة في عالم الإعلام ،والذي تسعى من خلاله وعبر كل ما تقدمه منذ بدء مسيرتها الإعلامية إلى إيصال رسالة سامية تصبو إلى الرقي بالكلمة والثقافة والأدب، كما تم تكريمها أيضا عن مجمل نشاطاتها ومبادراتها الإنسانية والإجتماعية والأدبية التي تقوم بها في مؤسسة الوفا برودكشن، وبالأخص نشاطاتها الأدبية في مجال صناعة الفحوى والمضامين ،حيث ساهمت إنتاجاتها الصوتية بنشر العديد من القصائد التي خطتها أقلام كبار الشعراء في الوطن العربي والعالم ولاقت رواجا ونجاحا منقطع النظير،وتفاعلا كبيرا من قبل المتلقين والمتابعين في كل مكان.

وخلال تواجدها في القاهرة أجرت الإعلامية اليوسف العديد من اللقاءات والحوارات الإذاعية والمتلفزة والتي شكرت من خلالها مدير المهرجان السيد فتحي الحصري وضيفة شرف المهرجان الفنانة الكبيرة مادلين طبر التي سلمتها درع التكريم بالإضافة إلى القيمين على المهرجان،كما أثنت على هذا التكريم والذي إعتبرته وسام شرف كبير لها ،خاصة وأنه يحمل إسم الفنان الكبير محمود ياسين ،وأضافت أن هذا التكريم سيحملها مزيدا من المسؤولية تجاه كل ما تقدمه من مواد إعلامية للجمهور ،كما سيزيد من حرصها على إختياراتها وكل ما ستقدمه مستقبلا.
هذا ويعتبر التكريم هو الثاني للإعلامية وفاء يوسف في أرض الكنانة ،بعدما تم تكريمها قبل عامين في جامعة القاهرة في حفل مهيب أيضا ضمن مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام والإتحاد العام للمنتجين العرب المنبثق عن جامعة الدول العربية،حيث تم تسليمها درع الإبداع تقديرا للجهد الخلاق والتميز في مجال المرئي والمسموع.




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