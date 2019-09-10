رأت عضو الكنيست عن حزب "كاحول لافان" غدير كمال مريح ان دولة اسرائيل اصبحت متطرفة.

وفي حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية أضافت مريح تقول: "لقد حان الوقت لإرسال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى بيته، والعودة بإسرائيل إلى جادة الصواب"



وتشرح غدير كمال مريح في قريتها دالية الكرمل قرب حيفا برنامجها الانتخابي أمام مجموعة من النساء الدرزيات اللواتي ارتدين الزي الاسود التقليدي وغطاء الرأس الابيض، واذ بامرأة بينهن تهتف "نحن نفتخر بك".وهي تأمل بالفوز مرة ثانية، ويمنحها موقعها الرقم 25 في القائمة الانتخابية لحزب كاحول لافان فرصة قوية للنجاح وخصوصا ان استطلاعات الراي الاخيرة توقعت ان يحصل الحزب على 32 مقعدًا.

وغدير مريح (35 عامًا) أول امرأة درزية تدخل الكنيست الاسرائيلي عن حزب كاحول لافان المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحزبه الليكود اليميني.

انتخبت مريح عضوا في الكنيست في نيسان/ابريل الماضي. لكن تم حل البرلمان بسرعة من قبل رئيس الوزراء بعد عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي.

وتنشط مريح في حملتها الانتخابية استعدادا لانتخابات الكنيست التي ستجري في 17 ايلول /سبتمبر مع ممثلي الحزب في القرى والمدن العربية. وأشارت إلى القانون الذي اقرته الكنيست في تموز/يوليو 2018 والذي ينص على أن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"وان اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية. وقد جعلت مريح هذا القانون قضيتها الرئيسية في الحملة الانتخابية "لإعادة المساواة" الى نحو 140 الفا من الدروز وسائر العرب في اسرائيل الذين يقدر عددهم ب 1,4 مليون نسمة.

ويؤكد الدروز وغيرهم من العرب في إسرائيل إن هذا يجعلهم رسميًا مواطنين من الدرجة الثانية.

وفي حين يدافع رئيس الوزراء نتانياهو عن هذا القانون بشدة،