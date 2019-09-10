إصابة, عامل, (40, عامًا), بجراح, خطيرة, في, مصنع, بكفربرا,

وأحيل العامل لاستكمال العلاج في مسشتفى مئير .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب عصر اليوم الثلاثاء عامل 40 عاما باصابات وصفت بالخطيرة اثر سقوط جسم ثقيلر عليه خلال عمله في مصنع ببلدة كفربرا .

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