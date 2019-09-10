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إصابة عامل (40 عامًا) بجراح خطيرة في مصنع بكفربرا



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اصيب عصر اليوم الثلاثاء عامل 40 عاما باصابات وصفت بالخطيرة اثر سقوط جسم ثقيلر عليه خلال عمله في مصنع ببلدة كفربرا .


وأحيل العامل لاستكمال العلاج في مسشتفى مئير .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
إصابة عامل (40 عامًا) بجراح خطيرة في مصنع بكفربرا




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