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بوغاتي تزيح الستار عن السيارة الأسرع في العالم (صور+فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفعت شركة "بوغاتي" الستار عن موديلها الجديد بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+، التي تعد أسرع سيارة على الكوكب، حيث تصل سرعتها إلى 490 كلم/س.



تمكنت السيارة بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300+ من تسجيل الرقم القياسي على مضمار "إيهرا ليساين" بألمانيا، حيث وصلت لسرعة 490.484 كلم/س، لتصبح السيارة الأسرع في العالم.


وبحسب مصادر الشركة، سوف تصدر من هذه السيارة 30 نسخة فقط، بحيث تحمل السيارة التي ستباع للعملاء نفس التصميم للنسخة الاختبارية التي جربها فريق "توب غير"، مع لمسات النسيج الكربوني الأسود والخطوط البرتقالية ذاتها، مع الواجهة الأمامية سوداء اللون، مع فتحات تهوية أمام العجلات الأمامية، مع جنوط سوداء.


وبحسب رئيس الشركة، ستيفان وينكلمان، تعتمد السيارة الأسرع في العالم على محرك 16 سلندر على شكل حرف W ذي أسطوانات سعة 8 لترات، و4 شواحن توربينية، وقدرة تصل إلى 1.578 حصان، وتعمل السيارة بدفع كلي للعجلات. كما تتميز بعلبة سرعات 7 مراحل، مزدوج الدبرياج (معشق السرعات)، بينما تبلغ السرعة التي سيحصل عليها العملاء 440 كلم/س. 




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