استلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم نادي برشلونة الإسباني، جائزة "ESPY"، للتميز في الأداء الرياضي السنوي، التي تمنحها شبكة "ESPN" الإنجليزية، لأفضل لاعب كرة قدم كل عام.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي، فاز بهذه الجائزة لمسيرته الرائعة لموسم 2018-2019، وتفوقه في التصويت على لاعبين مهمين آخرين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وفيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول الإنجليزي.تم تقديم الجوائز في يوليو الماضي ولم يكن ميسي حاضرا في ذلك الوقت، ليتسلمها اللاعب الأرجنتيني اليوم.وعلق ميسي على فوزه بهذه الجائزة بعدما نشر صورة له وكتب رسالة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" قائلا: "شكرا جزيلا لجميع الذين صوتوا لي كأفضل لاعب كرة قدم في جوائز ESPY لعام 2019. أرسل لكم عناقا".يذكر أن ميسي ينافس رونالدو وفان دايك على جائزة "The Best" كأفضل لاعب في العالم المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".