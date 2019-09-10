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رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير...
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني،...
أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن خوض "معركة كبرى" بقيادة...
تحيي الطائفة الدرزية اليوم ذكرى زيارة مقام النبي سبلان عليه السلام في قرية...
قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين، إن دولة الاحتلال "التي تملك...
لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت...
صوت النواب البريطانيون، ، على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت...
ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش...
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة...