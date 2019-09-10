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استطلاع - تقدم أزرق أبيض على الليكود و 10 مقاعد للمشتركة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 كشف استطلاع رأي أخير للانتخابات  المقررة في 17 أيلول/سبتمبر، أجرته هيئة البث الإسرائيلي "كان"، الثلاثاء، عن تقدم تحالف "أزرق أبيض"، بزعامة رئيس المعارضة بيني غانتس، على حزب "الليكود" بزعامة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.


ووفقًا للاستطلاع، الذي أجري قبل 7 أيام من الانتخابات، يحصل تحالف "أزرق أبيض" على 32 مقعدًا، مقابل 31 مقعدًا فقط لحزب "الليكود".


وأضاف الاستطلاع أن ثالث أكبر حزب من حيث عدد المقاعد، هو "القائمة المشتركة" العربية، برئاسة أيمن عودة، وتحصل على 10 مقاعد.


أما الأحزاب اليمينية، كتحالف "يمينا" برئاسة آيليت شاكيد، يحصل على 9 مقاعد، وفي المقابل حزب "شاس" المتدين برئاسة أرييه درعي، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين، برئاسة يعقوب ليتسمان يحصلان على 7 مقاعد لكل منهما.


أما الأحزاب المتبقية من كتلة المركز- يسار، فيحصل تحالف "المعسكر الديموقراطي" برئاسة نيتسان هوروفيتس على 6 مقاعد، وتحالف "العمل- جيشر" برئاسة عمير بيرتس، يحصل على 5 مقاعد، مما يجعله أكثر من أي وقت مضى قريب من نسبة الحسم.


ويظهر الاستطلاع أيضًا أن حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان يحصل على 9 مقاعد.


أما حزب "عوتسماة يهوديت" برئاسة ميخائيل بن اري يجتاز نسبة الحسم لأول مرة، ويحصل على 4 مقاعد بحسب الاستطلاع، مما يجعل كتلة اليمين المؤيدة لرئيس الوزراء تحصل على 58 مقعدًا في المجموع. وفي المقابل تحصل كتلة المركز- يسار المؤيدة لبيني غانتس على 53 مقعدًا فقط.




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