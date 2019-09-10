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الحلاني يكشف عن حالته الصحية وحقيقة إصابته ” بالعمي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” إلى حادث سقوط من على ظهر حصان له في مزرعته وتم نقله إلى مستشفى ” الرياق ” في البقاع بالعاصمة اللبنانية بيروت لتلقي العلاج .

وبعد انتشار الخبر تداولت مواقع التواصل الإجتماعي أقاويل حول وضعه الصحي منها ما قال إنه أصيب بكسر في يده اليسرى من جراء سقوطه من على ظهر الحصان .. ومنها ما قال إنه أصيب بالعمى .

 ليخرج عاصي الحلاني عن صمته ويكشف في تصريحات صحفية عن ما تعرض له نافيا كل هذه الأقاويل التي لا أساس لها من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات .


وقال إنه سقط عن ظهر الحصان الذي كان يركض بسرعة 80 كلم في الساعة وتعرض إلى كسر في إصبع يده اليسرى بالإضافة الى أنه أصيب بخدوش وجروح في وجهه وجسمه .


وأكد حول ما قيل عن إصابته بالعمى بأن ما حدث فقط هو تعرضه إلى القليل من الغبار الذي حجب عنه النظر ودخل الى عينيه .


وأشار عاصي الحلاني إلى استيائه وحزنه من هذه الشائعات والأخبار الكاذبة وإنه أراد أن يطمئن محبيه بأنه في صحة جيدة .




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