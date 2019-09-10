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رواتب يوفنتوس.. رونالدو على القمة - 31 مليون يورو سنويًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن الرواتب السنوية للاعبي يوفنتوس في الموسم الحالي.



ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يتصدر ترتيب الأندية الإيطالية من حيث رواتب اللاعبين، إذ أنه يدفع لنجومه 294 مليون يورو سنويًا.


وأشارت إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر القائمة بتقاضيه 31 مليون يورو سنويًا، خلال عقده الذي ينتهي في صيف 2022.


ويأتي  الهولندي ماتياس دي ليخت في المركز الثاني بـ8 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى 4 ملايين كمتغيرات، بينما الأرجنتيني جونزالو هيجواين في المركز الثالث بـ7.5 مليون يورو.


ويحتل الأرجنتيني باولو ديبالا الترتيب الرابع بـ7.3 مليون يورو، ويليه أدريان رابيو بـ7 ملايين يورو بالإضافة إلى مليونين كمتغيرات، ثم آرون رامزي بـ7 ملايين يورو.


وكانت المفاجأة أن المخضرم جيانلويجي بوفون يحتل المرتبة قبل الأخيرة في سلم الرواتب بـ1.5 مليون يورو فقط، حيث لا يتقاضى أقل منه سوى الحارس كارلو بنسوليو (0.3 مليون يورو).




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