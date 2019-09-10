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حيل بسيطة تساعد طفلك على النوم بشكل صحي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشف خبير بريطاني النقاب عن مجموعة من الحيل التي يمكن للأم استخدامها خلال اليوم لمساعدة أطفالها على النوم بشكل صحي عبر اتباع بعض التقنيات البسيطة والفعالة.



فيما يلي بعض هذه الحيل بحسب ما وردت في صحيفة ديلي ميل البريطانية:


１- تدليك القدمين

حاولي تدليك قدمي طفلك قبل ساعة من موعد نومه، لأن التدليك يخفف من القلق والضغط النفسي لدى الأطفال ويمنحهم المزيد من الطمأنينة والراحة.


２- حاولي تحفيز أطفالك على النوم

جربي أن تُعدي أطفالك تدريجياً خلال النهار وتمهدي الطريق لهم عبر الحديث عن ضرورة النوم ليتحلى الإنسان بجسم صحي ويتمكن من ممارسة جميع النشاطات التي يرغب بها. كما يمكنك تحفيزهم على النوم عبر تقديم مكافآت لهم مثل أخذهم في نزهة أو السماح لهم بالمزيد من اللعب.


３- أعدي غرفة نوم مريحة للأطفال

الشعور بالأمان والطمأنينة هما الشيئان اللذان سيجعلان الطفل يشعر بالراحة، ويمكنه من الحصول على نوم كاف وصحي. لذا فإن إضفاء جو مناسب للنوم في الغرفة يساهم بشكل فعال على نوم مريح للطفل.


４- اتركي شيئاً يخصك في غرفة نوم الطفل

بما أن الأطفال يحبون البقاء برفقة والدتهم بشكل مستمر، حاولي ترك أشياء تخصك في غرفة نومهم مثل صورك، لإضفاء جو من الاطمئنان في الغرفة، وعدم شعورهم بالخوف إن استيقظوا ليلاً.


５- اسردي قصة لطفلك قبل النوم

جميع الأطفال يحبون سماع القصص قبل النوم، لذا حاولي سرد قصة على طفلك كل ليلة والتأكد من أنه غط في نوم عميق قبل مغادرة غرفته.


６- إطعام الطفل وجبة خفيفة

يُنصح بإطعام الطفل وجبات خفيفة مثل الجبن المنزلي قبل النوم بساعة أو ساعتين، لأنه مليء بالأحماض الأمينية وهرمونات الميلاتونين، التي تساعد على النوم المريح. 




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