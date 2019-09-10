وزارة التّربية والتعليم تنشر معطيات الدّول النّامية أل- OECD - المواطنون في البلاد من الطبقة المثقّفة في العالم

نشرت وزارة التّربية التعليم اليوم الثلاثاء معطيات الدّول النّامية أل- OECD .ويستدل مما نشرته الوزارة من معطيات ان الانفاق القومي في جهاز التّربية في اسرائيل أعلى من الاستثمار مقارنة مع الدّول النامية OECD ( في اسرائيل %5.7 وفي الدّول النّامية %4.3 ) وان المواطنين في البلاد من الطبقة المثقّفة في العالم .وستدل ايضا من المعطيات :* رغم أن المصروفات والاستثمار في التّربية ازداد الا أنّ الميزانيّة الفرديّة للطالب في اسرائيل هي أقل من الميزانيّة للطالب في الدّول النامية . الاستثمار في الطفل في رياض الأطفال أقل ب- %35 من الاستثمار في الطفل في الدّول النّامية . والاستثمار بالطالب أقلّ ب- %11 من الدول النّامية وحتّى نستطيع سدّ الفجوة علينا الاستثمار بمبلغ يقدّر ب- 13 مليار شاقلا اضافيّا .* المصروفات القوميّة في الدّولة %5.7 أعلى من الدّول النّامية %4.3 .* خلال الأعوام السبعة الأخيرة عدد سكّان الدّولة(الازدياد الطبيعي) ارتفع بنسبة %12 بينما في الدّول النّامية %4 .* أجر المعلّمين في تحسّن مستمر وهو في المرحلة ما قبل الابتدائي، الابتدائي والاعدادي مشابة للدّول النّامية ولكن معدّل أجر المعلّمين في المرحلة الثّانويّة أقلّ من المعدّل في الدّول النّامية .* اسرائيل رائدة بموضوع كثافة عدد الطلاب في الصّفوف .* مواطنو الدّولة من الطبقة المثقّفة في العالم .* اسرائيل هي واحدة من دولتين في العالم مع عدد سنوات تعليم الزامي .* المعلّمون في اسرائيل هم من الشّباب* القوى البشريّة في جهاز التّدريس في كل طبقات الجيل غالبيتها من المعلّمات .ملاحظات تتعلّق بالتّقرير : معظم المعطيات ترتكز على معطيات جهاز التّربية للعام 2017 .وهناك معطيات تتعلّق بالانفاق القومي على التّربية تعتمد على العام 2016 .أمّا معطيات التّعليم العالي تعتمد على الأعوام 2018/19 .في هذه الفترة تمّ أيضا تطبيق كلّي لبرنامج الاصلاح " الأفق الجديد" في المرحلة ما قبل الابتدائي لغاية المرحلة الاعداديّة ونسبة المنضمّين لبرنامج عوز تموراه في المرحلة الثّانويّة %77 .من جهته قال وزير التّربية الحاخام رافي بيرس : معطيات الدول النّامية وفق التّقرير الأخير تشير الى مؤشّر ايجابي بموضوع الاستثمار بجهاز التّعليم وفي أجور المعلّمين . وهذا الأمر هو مبارك وأنا سعيد بذلك والأمر الذي يقلقني هو الاستثمار بالطالب الواحد وعليه لا بدّ من سدّ هذه الفجوة ووضع الحلول اللازمة . طلابنا أذكياء ويملكون القدرة والكفاءة ويستحقّون أن نوفّر لهم كل يلزم بهدف اعدادهم للتأقلم مع تحدّيات المستقبل . نحن نقود تغيّرات جذريّة في جهاز التّعليم كفيلة باحداث التّغيير المطلوب والى جانب ذلك علينا سد الفجوة المتعلّقة بالميزانيّات لتحقيق الهدف .اما مدير عام وزارة التّربية ، شموئيل أبواب فعقب : مواطنو دولة اسرائيل هي من الطبقة الشّابة والمثقّفة في العالم من بين الدّول الناميّة OECD. هكذا يظهر من معطيات التّقرير الجديد لهذه الدّول. وهذا يقول لنا بأنّه يوجد بما نفتخر. طلاب دولة اسرائيل يحصلون على تعليم أكثر . المصروفات على التّربية دائما بارتفاع ، أطر التّربية ذو جودة أكثر والى جانب كل ذلك فانّنا ما زلنا نرى بأنّ الميزانيّة الفرديّة لكل طالب تختلف عن الميزانيّة الفرديّة للطالب في الدّول النّامية .وبناء على ذلك سنستمر في دعم وتطوير جهاز التّربية وسنستمر في ملاءمة جهاز التّربية لمتطلّبات القرن أل- 21 وسنستمر في اعداد الطلاب لعالم الغد .