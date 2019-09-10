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اتهام شاب من الشيخ دنون بقتل الشاب حسين محاميد من العرامشة طعنا بالسكين قبل شهر في كفرياسيف



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الشمال الى المحكمة لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال حتى الانتهاء من الاجراءات القانونية بحق شاب من قرية الشيخ دنون بتهمة قتل الشاب حسين محاميد من عرب العرامشة طعنا بالسكين في كفرياسيف .



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة  للاعلام العربي:  الشرطة نجحت  بفك رموز جريمة مقتل حسين محاميد، الذي قتل طعنا بالسكين وفق الشبهات قبل شهر في كفر ياسيف - النيابة العامة تقدم  لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيف المتهم تنسب له المسؤولية لارتكاب جريمة القتل


 مع نهاية تحقيق موضوعي وجذري وسريع لوحدة التحقيق المركزية للواء الساحل، ومع ازالة امر حظر النشر في القضية يمكننا ان نصرح اليوم ان النيابة العامة لواء حيفا قدمت صباح هذا اليوم  لائحة اتهام  مرفقة بطلب تمديد توقيف ضد المتهم رامي يحيى من سكان بلدة الشيخ دنون بمسؤولية تورطة في جريمة مقتل المرحوم حسين محاميد من بلدة العرامشة يوم 12.8.19.


 بداية هذه القضية تعود الى تلقي بلاغ في مركز الشرطة 100 مساء يوم  12/8/19 حول شجار بالقرب من كفر ياسيف شارك فيه خمسة قرويين من المنطقة  المجاورة، خلاله طعن المرحوم حسين محاميد البالغ من العمر 19 عامًا من قرية العرامشة، حيث احيل  إلى مركز الجليل الغربي الطبي في مدينة نهاريا، وهو مصاب بجروح بالغة,  لكن للاسف الشديد في وقت لاحق ، بعد نهاية محاولات انعاش اجريت له والتي لم تنجح قام الفري الطبي بالقرار عن وفاته.


 مسؤولية التحقيق في القضية القيت على عاتق الوحدة المركزية للتحقيق في لواء الساحل والتي شرعت فور تلقي البلاغ بتحقيق موضوعي وسريع لتقوم ببناء قاعدة ادلة ضد المشتبه خلال 42 يوم  تحقيق الذي شمل جمع بينات مخبرية فورنزية من مسرح الجريمة زجباية افادات من شهود عيان وتشغيل وسائل تكنولوجية التي قادت الى المشتبه رامي يحيى  41 عام ، من سكان قرية الشيخ دنون كالمشتبه المسؤول في ارتكاب جريمة القتل النكراء، لتلقي الشرطة القبض عليه بعد أن كان هاربا لمدة لمدة أسبوعين  بعد ارتكاب الجريمة.


 وفقًا للشبهات التي تبينت من مواد البينات، ان شجارًا اندلع بين 3 اشخاص من قرية الشيخ دانون لاثنين من قرية العرامشة، على خلفية نزاع شخصي بين اثنين من المتورطين، حيث ابتدا الشجار بمطاردة من مفترق كابري وحتى مشارف  بلدة كفر ياسيف ، لتستمر بتبادل الضربات واستخدام الغاز المسيل للدموع على الطريق 70 ولتنتهي باستخدام السكاكين، حيث طعن المرحوم حسين محاميد ليلقى حتفه للاسف الشديد.


 كما ذُكر  اعلاه، وفقًا لمواد البينات والأدلة التي تم جمعها من مكان الحادث بالإضافة إلى العديد من الشهادات التي جمعها محققو الوحدة المركزية، تم ربط المشتبه رامي يحيى لشبهة ارتكاب جريمة القتل النكراء وتم القاء القبض عليه بعد أسبوعين في أم الفحم بعد أن كان مختبئًا وهرب على الفور بعد ارتكاب الجريمة  لتقدم اليوم النيابة العامة لواء الساحل الى المحكمة المركزية  في حيفا لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية بتهمة مسؤوليته لارتكاب جريمة القتل.


*تواصل شرطة إسرائيل عملها باصرار وعزيمة لمكافحة العنف والجرم الخطير، حيث ينضم هذا الانجاز الى سلسلة نجاحات في فك رموز جرائم القتل في المجتمع العربي لتصل منذ بادية هذا العام الى 28 حيث احيل جميع المشتبهين المتورطين في هذه القضايا الى العدالة*.




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