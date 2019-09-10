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لأول مرة.. دراسة تربط تناول الدجاج بالسرطان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجد باحثون في جامعة أكسفورد أن تناول الدجاج يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوع من سرطان الدم "لمفوما لاهودجينيكية".



وتوصلت الدراسة، لأول مرة، إلى أن استهلاك لحم الدجاج يرتبط بزيادة فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا أيضا لدى الرجال، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز".


وتتبع الباحثون حالة نحو 475 ألف بريطاني في منتصف العمر، بين عامي 2006 و2014، وقاموا بتحليل نظامهم الغذائي والأمراض التي عانوا منها، ووجدوا أن 23 ألف فرد أصيبوا بمرض السرطان.


وتقول الدراسة: "ارتبط تناول لحم الدجاج بارتفاع خطر الإصابة بورم الميلانوما الخبيث وسرطان البروستاتا وسرطان الغدد الليمفاوية (لاهودجينيكية). ويتطلب هذا الاكتشاف مزيدا من البحث".


ولكن الدراسة، التي نُشرت في مجلة "علم الأوبئة وصحة المجتمع"، لم تحدد بالضبط ما هو الرابط، الذي قد يعني أن اللحوم هذه تحتوي على مادة مسرطنة، أو أن طريقة الطهو تعد عاملا مساهما في المرض.


وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة نُشرت في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، أن النساء اللواتي تحولن إلى تناول لحم الدجاج بدلا من لحوم الأبقار أو الخنزير، كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 28%.




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