لأول, مرة.., دراسة, تربط, تناول, الدجاج, بالسرطان!,

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كشف خبير بريطاني النقاب عن مجموعة من الحيل التي يمكن للأم استخدامها خلال اليوم...
يعمد الكثير من الأشخاص إلى فرقعة عظام الرقبة للتخلص من آلام الرقبة والصداع، ولكن...
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن شخصا واحدا يهلك كل 40 ثانية عن طريق...
يمكن أن يكون احتفاظ الجسم بكميات زائدة من الماء سبباً لانزعاج البعض، خاصة من...
فوجئت مجموعة من العلماء، بأن الدراسة التي قاموا بها كشفت بمحض الصدفة، عن طريقة قد...
توصلت دراسة حديثة إلى أن النباتيين أكثر عرضة للسكتة الدماغية ممن يتناولون حمية...
: يلجأ غالبية الشباب للنوادي الرياضة ليس فقط لفقدان الوزن وإنما لبناء العضلات،...
حين تنشط الغدة الدرقية في جسم الإنسان، بشكل زائد عما هو مطلوب، فإن الأطباء يوصون...
سرطان الثدي هو ثاني أكثر أنواع الأورام التي تهاجم المرأة، وعلى الرغم من أنه ليس...
المقعد المريح الذي تجلس عليه لتشاهد برامج التلفزيون ليس صديقاً لك، بل يمكن أن...