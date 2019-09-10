راموس:, أبواب, ريال, مدريد, مفتوحة, أمام, نجم, فرنسا,

يرى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن نجم منتخب فرنسا قادر على منح الملكي التوازن، في حال انضم إلى الفريق.

وقال راموس في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "أعتقد أن أبواب ريال مدريد ستظل مفتوحة دائمًا أمام اللاعبين الجيدين مثله، وبالنسبة لي، بوجبا واحد من أعظم اللاعبين".وارتبط اسم بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا كثيرًا، بالانتقال لريال مدريد هذا الصيف، وعلى الرغم من إعلانه رغبته في الرحيل بشكل واضح، إلا أنه استمر في صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، بسبب رفض الشياطين الحمر التفريط في خدماته بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني، بحسب عديد التقارير.وأضاف راموس: "هو لاعب مختلف، وأظهر قيمته مع يوفنتوس في السابق والآن مع مانشستر يونايتد، هو قادر على منحنا التوازن".وتابع: "يملك بوجبا تأثيرا هجوميا واضحا، ومقومات بدنية مذهلة".يذكر أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وضع بوجبا على رأس أولوياته في الميركاتو الماضي.