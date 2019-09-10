فرقة, المجد, للدبكة, والفنون, الشعبية, النصراوية, تتألق, في, بلغاريا,

شاركت فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية ومدربها جهاد كريم في مهرجان الفلكلور في دولة بلغاريا.حيث شارك الى جانب الفرقة النصراوية فرق عديدة من اوروبا منها الفرقة الرومانية وأخرى من سلوفاكيا وبلغاريا .تكونت فرقة المجد النصراوية من 25 عضو سافروا جميعاً برعاية جمعية بيسان للتراث وبمرافقة كل من بشير نصير والسيدة فريهان خطيب وبالطبع مدرب الفرقة السيد جهاد كريم.مدرب الفرقة وكعادته قدم درع الفرقة لرئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام الداعم دائماً وابداً لكل الفرق الفنية وفرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية.متمنيّا لهم دوام النشاط والتوفيق.