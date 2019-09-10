تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-10 12:55:44 استطلاع - تقدم أزرق أبيض على الليكود و 10 مقاعد للمشتركة |  2019-09-10 12:55:37 جريمة مروعة تهز العاصمة السورية دمشق (بالصور) |  2019-09-10 12:13:34 وزارة التّربية والتعليم تنشر معطيات الدّول النّامية أل- OECD - المواطنون في البلاد من الطبقة المثقّفة في العالم |  2019-09-10 11:13:21 ملكة جمال عربية تتعرض إلى محاولة قتل ب ” السم “ |  2019-09-10 11:01:48 ترامب: لا مشكلة لدي في لقاء روحاني |  2019-09-10 10:59:06 فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية النصراوية تتألق في بلغاريا |  2019-09-10 10:57:27 قلقيلية: وفاة الطفل عمر عطاونة اثر غرقه في مسبح قبل ايام |  2019-09-10 10:41:29 يوم دراسي مكثف والتحضير للمرحلة الحاسمة في حملة "هاي المرة مصوتين‎ |  2019-09-10 09:39:36 نصر الله: اسرائيل وامريكا تحاولان محاصرة مخيمنا |  2019-09-10 09:28:32 أبناء الطائفة الدرزية يحتفلون بزيارة مقام النبي سبلان |  2019-09-10 09:27:05 إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة |  2019-09-10 08:33:21 شركة أبل تطلق اليوم هاتفها الجديد آيفون 11 |  2019-09-10 08:26:42 الصحة العالمية : شخص يموت انتحاراً كل 40 ثانية |  2019-09-10 08:25:56 ظريف يكذّب نتنياهو بشأن المواقع النووية |  2019-09-10 08:24:53 الفيضانات تودي بحياة 17 شخصا شرق المغرب |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية النصراوية تتألق في بلغاريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق





شاركت فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية ومدربها جهاد كريم  في مهرجان الفلكلور في دولة بلغاريا.

حيث شارك الى جانب الفرقة النصراوية فرق عديدة من اوروبا   منها الفرقة الرومانية وأخرى من سلوفاكيا وبلغاريا .


تكونت فرقة المجد النصراوية من 25 عضو سافروا جميعاً برعاية جمعية بيسان للتراث وبمرافقة كل من بشير نصير والسيدة فريهان خطيب وبالطبع مدرب الفرقة السيد جهاد كريم.


مدرب الفرقة وكعادته قدم درع الفرقة لرئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام الداعم دائماً وابداً لكل الفرق الفنية وفرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية.متمنيّا لهم دوام النشاط والتوفيق.




كلمات متعلقة

فرقة, المجد, للدبكة, والفنون, الشعبية, النصراوية, تتألق, في, بلغاريا,

تابعونــا

عكا - مركز المينا العكيّ يوزّع الحقائب المدرسية والقرطاسية عكا - مركز المينا العكيّ يوزّع الحقائب المدرسية والقرطاسية 2019-09-09 | 10:32:04

تحت عنوان "ربّ قطرة خير أغلقت أبوابا من الجهل" قام مركز المينا التربوي العكيّ...

افتتاح السنة الدراسية في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-2020‎ افتتاح السنة الدراسية في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-2020‎ 2019-09-09 | 08:43:27

في جو احتفالي وبتنظيم مركزة التربية الاجتماعية المعلمة هدى شحادة، قامت مدرستنا...

الناصرة: مسجد خالد بن الوليد يحيي ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة‎ الناصرة: مسجد خالد بن الوليد يحيي ذكرى رأس السنة الهجرية الجديدة‎ 2019-09-05 | 09:39:00

احتفل مسجد خالد بن الوليد في مدينة الناصرة، مساء الأربعاء، بالسنة الهجرية...

الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي الشبلي: البدء قريبًا ببناء روضتي اطفال ومركز رعاية يومي 2019-09-04 | 08:41:27

من المقرر أن يبدا مجلس محلي الشبلي-ام الغنم في الأيام القريبة بإنشاء وحدتين...

اعدادية ابن سينا كفر قرع تفتتح العام الدراسي وتستقبل طلابها اعدادية ابن سينا كفر قرع تفتتح العام الدراسي وتستقبل طلابها 2019-09-03 | 09:06:50

افتتحت أسرة المدرسة الاعدادية ابن سينا كفر قرع العام الدراسي الجديد بأجواء من...

احتفالية كبيرة في افتتاح السنة الدراسية في البعينة نجيدات احتفالية كبيرة في افتتاح السنة الدراسية في البعينة نجيدات 2019-09-02 | 14:38:50

افتتح مجلس محلي البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين العام الدراسي بسلاسة وانتظام،...

115 الف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي في مدارس شرقي القدس 115 الف طالب وطالبة يفتتحون العام الدراسي في مدارس شرقي القدس 2019-09-02 | 13:24:14

بالبسمة والفرح تمّ افتتاح العام الدّراسي الجديد في جهاز التّربية في شرقي القدس في...

طرعان - أجواء احتفالية مع افتتاح العام الدراسي الجديد طرعان - أجواء احتفالية مع افتتاح العام الدراسي الجديد 2019-09-02 | 09:39:43

الى مقاعد الدراسة عاد بانتظام ودون مشاكل تذكر طلاب المدارس الابتدائية والاعدادية...

ام الفحم - 18 الف طالب وطالبة يعودون للمدارس بانتظام ام الفحم - 18 الف طالب وطالبة يعودون للمدارس بانتظام 2019-09-02 | 08:42:26

استقبلت صباح اليوم الأثنين مدارس مدينة ام الفحم 18 الف طالب وطالبة من رياض الاطفال...

الناصرة - استعدادات في مجال الأمن والأمان مع بدء السنة الدراسية الناصرة - استعدادات في مجال الأمن والأمان مع بدء السنة الدراسية 2019-08-29 | 11:25:02

يقوم قسم الأعمال الخارجية في بلدية الناصرة بدهان الخطوط البيضاء (خط المشاة) في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة اضراب شامل يوم 31 اب السلطات المحلية البلديات جميع مركز الحكم المحلي اعلان قرار ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي مسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه حيفا اعتقال مواطنين عرب جنائيات سيارات مصادرة اسلحة دراجة مائية نارية احتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت محمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء اصابة حادث طرق شاحنة بين سيارة خصوصية كفركنا الشارع الرئيسي الحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير مسيرة حاشدة ذكرى يوم الارض ال 41 قرية سخنين عرابة مشاركة واسعة الالاف سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com