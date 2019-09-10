قلقيلية:, وفاة, الطفل, عمر, عطاونة, اثر, غرقه, في, مسبح, قبل, ايام,

توفي الطفل عمر غسان عطاونه (14 عامًا)من قلقيلية، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من غرقه في أحد مسابح المدينة.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع الطفل الغريق، وجرى نقله لمستشفى في الداخل، إلى أن أعلن عن وفاته اليوم.