التأمت طواقم ائتلاف 17/9 الميدانية والادارية يوم الأحد ضمن يوم دراسي مكثف عقد في فندق كراون بلازا في مدينة حيفا وذلك للبحث في سبل وامكانيات تعزيز وتيرة العمل في الأسبوع الأخير قبل يوم الانتخابات.وشارك في اليوم الدراسي نخبة من المركزين والمتطوعين اضافة الى مجموعات الطواقم الميدانية في البلدان العربية. ويأتي اليوم الدراسي لهدف رفع وتيرة العمل والبحث في قيّم اضافية تستغل لتحصيل الفارق بين نجاح الحملة وامتيازها على كل الأصعدة إضافة إلى طرح وتبادل افكار ووسائل لتجنيد أكبر عدد ممكن من المصوتين ورفع نسبة التصويت في المجتمع العربي.يذكر ان تحالف 17/9, يقود حملة مكثفة على عدة جبهات وبعدة طرق منها وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الرقمية, اضافة الى وسائل الاعلام والكوادر الميدانية, ويذكر ايضاً ان مضامين الحملة على الشبكات الرقمية قد عبرت المليون ونصف المشاهدات في غضون فترة زمنية قصيرة كما وهناك تفاعل والتفاف جماهيري حول فكرة الحملة والتي تحظى بدورها باهتمام وتغطية اعلامية من شتى القطاعات في البلاد.