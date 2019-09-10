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كشف استطلاع رأي أخير للانتخابات المقررة في 17 أيلول/سبتمبر، أجرته هيئة البث...
نشرت وزارة التّربية التعليم اليوم الثلاثاء معطيات الدّول النّامية أل- OECD...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال الى المحكمة لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال حتى...
توفي الطفل عمر غسان عطاونه (14 عامًا)من قلقيلية، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من غرقه...
أفيد صباح اليوم الثلاثاء، ان حركة حماس في قطاع غزة تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة...
اليوم ا الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، إندلع شجار...
جاء في بيان صادر عن اللجنة الشعبية وبلدية سخنبن .اجتمعت اللجنة الشعبية وبلدية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شابتين...
اسفر حادث دهس عصر اليوم الاثنين عن اصابة شابتين من كفركنا على الشارع الرئيسي مدخل...