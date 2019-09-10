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شاهدوا .. زفاف يتحول إلى حلبة مصارعة في لبنان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحول حفل زفاف في شمال لبنان إلى "حلبة مصارعة"، إثر شجار عنيف وقع بين أهل العريس وأهل العروس على أفضلية الرقص على شرف العروسين.



وفي التفاصيل، أن إشكالا وقع مساء أمس الاثنين في منطقة عكار شمال لبنان، بين مدعوين إلى حفل زفاف على أفضلية "طليعة حلقة الدبكة"، تطور إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالكراسي، وهرج ومرج في الصالة.




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