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هل علاقة نادين نجيم بزوجها على ما يرام ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثار غياب رجل الأعمال هادي الأسمر، زوج الفنانة نادين نسيب نجيم، عن حفل زفاف صديقتها المقربة نتالي نصرالله، عدة تساؤلات من قبل الجمهور.



وقال كثيرون أن علاقة نادين بزوجها ليست على ما يرام، حيث لم يكن متوقعا أن يغيب عن حفل زقاف، كانت فيه زوجته نادين “اشبينه” للعروس.

 بينما استرجع كثيرون قصة حب نادين وزوجها، التي بدأت عام 2012، حين ظهرت معه بشكل علني في أحد المناسبات، وأكدت آنذاك أنه خطيبها وأنهما يحضران لزفافهما بعد شهر.


حياة نادين الشخصية بعيدة عن عدسات الكاميرا، لكنها تحرص على توجيه كل الحب والاحترام لزوجها في جميع مقابلاتها، كما تشير دائما إلى أنه رجل بكل ما تحمل الكلمة من معنى.


قد يتكرر غياب الزوج عن زوجته في عدة مناسبات لظروف معينة، وقد يكون عدم حضور هادي أسمر لحفل زفاف صديقة زوجته لسبب طارىء أو سفر، لكن تبقى التكهنات بوجود خلافات بين النجمة اللبنانية وزوجها واردة، خاصة بعد متابعة شريحة كبيرة من الجمهور لأخبارها




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