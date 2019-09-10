محمد صلاح يكشف عن موهبة أخرى لابنته مكة - فيديو

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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن الرواتب السنوية للاعبي يوفنتوس في...
يرى سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أن نجم منتخب فرنسا قادر على منح الملكي...
نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة، في خطف جائزة جديدة من الثلاثي،...
مثَلت عودة الثلاثي المصاب البلجيكي إيدين هازارد والكولومبي خاميس رودريجيز...
يسعى يوفنتوس لتجديد عقد لاعبه، خلال الفترة المقبلة، في ظل الشائعات التي تدور حول...
كشفت تقارير إعلامية رياضية أن فريق ريال مدريد الإسباني قرر أن يسخر كل إمكانياته...
أفادت تقارير صحفية، بأن الجدل تزايد حول مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع...
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائمة من أفضل 11 لاعبا في تاريخ قارة إفريقيا تزامنا مع...
عبر الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رغبته في قيادة منتخب بلاده...
قال تقرير صحفي، اليوم ، إن ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الدولي...