تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-10 12:55:44 استطلاع - تقدم أزرق أبيض على الليكود و 10 مقاعد للمشتركة |  2019-09-10 12:55:37 جريمة مروعة تهز العاصمة السورية دمشق (بالصور) |  2019-09-10 12:13:34 وزارة التّربية والتعليم تنشر معطيات الدّول النّامية أل- OECD - المواطنون في البلاد من الطبقة المثقّفة في العالم |  2019-09-10 11:13:21 ملكة جمال عربية تتعرض إلى محاولة قتل ب ” السم “ |  2019-09-10 11:01:48 ترامب: لا مشكلة لدي في لقاء روحاني |  2019-09-10 10:59:06 فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية النصراوية تتألق في بلغاريا |  2019-09-10 10:57:27 قلقيلية: وفاة الطفل عمر عطاونة اثر غرقه في مسبح قبل ايام |  2019-09-10 10:41:29 يوم دراسي مكثف والتحضير للمرحلة الحاسمة في حملة "هاي المرة مصوتين‎ |  2019-09-10 09:39:36 نصر الله: اسرائيل وامريكا تحاولان محاصرة مخيمنا |  2019-09-10 09:28:32 أبناء الطائفة الدرزية يحتفلون بزيارة مقام النبي سبلان |  2019-09-10 09:27:05 إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة |  2019-09-10 08:33:21 شركة أبل تطلق اليوم هاتفها الجديد آيفون 11 |  2019-09-10 08:26:42 الصحة العالمية : شخص يموت انتحاراً كل 40 ثانية |  2019-09-10 08:25:56 ظريف يكذّب نتنياهو بشأن المواقع النووية |  2019-09-10 08:24:53 الفيضانات تودي بحياة 17 شخصا شرق المغرب |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تجنب فرقعة الرقبة لهذا السبب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعمد الكثير من الأشخاص إلى فرقعة عظام الرقبة للتخلص من آلام الرقبة والصداع، ولكن خبراء الصحة يقولون بأن هذه الممارسة خاطئة وخطيرة.



وبحسب الخبراء، فإن فرقعة عظام الرقبة تؤدي في بعض الأحيان إلى تقلص البطانة الداخلية لأحد شرايين الرقبة مما قد يتسبب في تشكل جلطات دموية.


وعلى الرغم من أن هذه الجلطات قد تشفى من تلقاء نفسها في الكثير من الأحيان، إلا أنها قد تشكل خطراً كبيراً على حياة المرء في حال لم تشفى، وتتسبب في حدوث سكتة دماغية نتيجة قطع إمدادات الدم عن المخ.


ويشير الخبراء إلى أن إدارة الرقبة أو ثنيها، قد يؤدي إلى تمدد الشرايين الفقرية والشريان القاعدي الذي يزود الجزء الخلفي من الدماغ بالدم، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للإصابة.


ووفقاً للإحصائيات فرصة الإصابة بسكتة دماغية جراء فرقعة العنق، ضئيلة جداً، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية. 




كلمات متعلقة

تجنب, فرقعة, الرقبة, لهذا, السبب,

تابعونــا

حيل بسيطة تساعد طفلك على النوم بشكل صحي حيل بسيطة تساعد طفلك على النوم بشكل صحي 2019-09-10 | 12:50:17

كشف خبير بريطاني النقاب عن مجموعة من الحيل التي يمكن للأم استخدامها خلال اليوم...

لأول مرة.. دراسة تربط تناول الدجاج بالسرطان! لأول مرة.. دراسة تربط تناول الدجاج بالسرطان! 2019-09-10 | 11:16:52

وجد باحثون في جامعة أكسفورد أن تناول الدجاج يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوع من...

الصحة العالمية : شخص يموت انتحاراً كل 40 ثانية الصحة العالمية : شخص يموت انتحاراً كل 40 ثانية 2019-09-10 | 08:26:42

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن شخصا واحدا يهلك كل 40 ثانية عن طريق...

5 طرق صحية للتخلص من الماء الزائد في الجسم 5 طرق صحية للتخلص من الماء الزائد في الجسم 2019-09-09 | 18:58:03

يمكن أن يكون احتفاظ الجسم بكميات زائدة من الماء سبباً لانزعاج البعض، خاصة من...

دراسة تكشف طريقة لوقف الشيخوخة و"عكسها" دراسة تكشف طريقة لوقف الشيخوخة و"عكسها" 2019-09-09 | 16:00:45

فوجئت مجموعة من العلماء، بأن الدراسة التي قاموا بها كشفت بمحض الصدفة، عن طريقة قد...

الحمية النباتية تهدد أصحابها بالسكتة الدماغية الحمية النباتية تهدد أصحابها بالسكتة الدماغية 2019-09-09 | 14:55:26

توصلت دراسة حديثة إلى أن النباتيين أكثر عرضة للسكتة الدماغية ممن يتناولون حمية...

أخطاء شائعة عند بناء العضلات .. تجنبوها! أخطاء شائعة عند بناء العضلات .. تجنبوها! 2019-09-09 | 13:00:29

: يلجأ غالبية الشباب للنوادي الرياضة ليس فقط لفقدان الوزن وإنما لبناء العضلات،...

أغذية "تربك" عمل الغدة الدرقية..احذرها!! أغذية "تربك" عمل الغدة الدرقية..احذرها!! 2019-09-09 | 11:55:37

حين تنشط الغدة الدرقية في جسم الإنسان، بشكل زائد عما هو مطلوب، فإن الأطباء يوصون...

حقائق هامة عن سرطان الثدي لدى الرجل حقائق هامة عن سرطان الثدي لدى الرجل 2019-09-09 | 10:30:34

سرطان الثدي هو ثاني أكثر أنواع الأورام التي تهاجم المرأة، وعلى الرغم من أنه ليس...

الجلوس لفترات طويلة يُهدد جسدك بالسكري والسرطان! الجلوس لفترات طويلة يُهدد جسدك بالسكري والسرطان! 2019-09-09 | 08:54:55

المقعد المريح الذي تجلس عليه لتشاهد برامج التلفزيون ليس صديقاً لك، بل يمكن أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونتعذيب تنكيل ارنب اطفاء سيجارة عكا منطقة اعتقال عربي حيواناتاقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات محكمة العمل القطرية ممتحني سياقة العودة لمزالة عملهم اصدار أمر بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب عربي طعن شاب يهودي كريات اربع فرار هرب يهودي انقلاب شاحنة كريات اتا اصابة سائق متوسطة مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد حريق في احراش مدخل بلدة برطعة‎16 مشتبها القدس مقدسيا المسجد الاقصى مواجهات اعتقال شبان الشرطةعيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان على حسين كف أبو قرية ام بطين حادث طرق النقب بعد 5 ايام زفافهاصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com