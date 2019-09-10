أبناء, الطائفة, الدرزية, يحتفلون, بزيارة, مقام, النبي, سبلان,

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لإجراء محادثات مع نظيره الإيراني،...
أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن خوض "معركة كبرى" بقيادة...
قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين، إن دولة الاحتلال "التي تملك...
لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت...
صوت النواب البريطانيون، ، على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت...
ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش...
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة...
حذر علماء المناخ من أن فصل الشتاء القادم قد يكون من بين الأقسى على بريطانيا منذ...
يبدو أن المجرمين والسفاحين لديهم طريقة "مذهلة" في إبراز إجرامهم بصرف النظر عن هول...