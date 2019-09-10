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أبناء الطائفة الدرزية يحتفلون بزيارة مقام النبي سبلان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تحيي الطائفة الدرزية اليوم ذكرى زيارة مقام النبي سبلان عليه السلام في قرية حرفيش.


ويؤم المقام الشريف أبناء الطائفة المعروفية لاقامة الشعائر الدينية وتلاوة الصلوات وللتباحث في الامور التي تهمهم.


وبهذه المناسبة العطرة نتمنى للجميع زيارة مقبولة وكل عام وأنتم بخير. 




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