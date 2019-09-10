تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-10 12:55:44 استطلاع - تقدم أزرق أبيض على الليكود و 10 مقاعد للمشتركة |  2019-09-10 12:55:37 جريمة مروعة تهز العاصمة السورية دمشق (بالصور) |  2019-09-10 12:13:34 وزارة التّربية والتعليم تنشر معطيات الدّول النّامية أل- OECD - المواطنون في البلاد من الطبقة المثقّفة في العالم |  2019-09-10 11:13:21 ملكة جمال عربية تتعرض إلى محاولة قتل ب ” السم “ |  2019-09-10 11:01:48 ترامب: لا مشكلة لدي في لقاء روحاني |  2019-09-10 10:59:06 فرقة المجد للدبكة والفنون الشعبية النصراوية تتألق في بلغاريا |  2019-09-10 10:57:27 قلقيلية: وفاة الطفل عمر عطاونة اثر غرقه في مسبح قبل ايام |  2019-09-10 10:41:29 يوم دراسي مكثف والتحضير للمرحلة الحاسمة في حملة "هاي المرة مصوتين‎ |  2019-09-10 09:39:36 نصر الله: اسرائيل وامريكا تحاولان محاصرة مخيمنا |  2019-09-10 09:28:32 أبناء الطائفة الدرزية يحتفلون بزيارة مقام النبي سبلان |  2019-09-10 09:27:05 إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة |  2019-09-10 08:33:21 شركة أبل تطلق اليوم هاتفها الجديد آيفون 11 |  2019-09-10 08:26:42 الصحة العالمية : شخص يموت انتحاراً كل 40 ثانية |  2019-09-10 08:25:56 ظريف يكذّب نتنياهو بشأن المواقع النووية |  2019-09-10 08:24:53 الفيضانات تودي بحياة 17 شخصا شرق المغرب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في غزة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أفيد صباح اليوم الثلاثاء، ان حركة حماس في قطاع غزة تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الاسرائيلي .


وقالت ان حماس تمكنت من اسقاط هذه الطائرة بينما كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، وتمكنت من السيطرة عليها.

واكد الناطق باسم الجيش  سقوط طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة،مشيرا الى ان الحادثة قيد التحقيق.




كلمات متعلقة

إسقاط, طائرة, إسرائيلية, مسيرة, في, غزة,

تابعونــا

استطلاع - تقدم أزرق أبيض على الليكود و 10 مقاعد للمشتركة استطلاع - تقدم أزرق أبيض على الليكود و 10 مقاعد للمشتركة 2019-09-10 | 12:55:44

كشف استطلاع رأي أخير للانتخابات المقررة في 17 أيلول/سبتمبر، أجرته هيئة البث...

وزارة التّربية والتعليم تنشر معطيات الدّول النّامية أل- OECD - المواطنون في البلاد من الطبقة المثقّفة في العالم وزارة التّربية والتعليم تنشر معطيات الدّول النّامية أل- OECD - المواطنون في البلاد من الطبقة المثقّفة في العالم 2019-09-10 | 12:13:34

نشرت وزارة التّربية التعليم اليوم الثلاثاء معطيات الدّول النّامية أل- OECD...

اتهام شاب من الشيخ دنون بقتل الشاب حسين محاميد من العرامشة طعنا بالسكين قبل شهر في كفرياسيف اتهام شاب من الشيخ دنون بقتل الشاب حسين محاميد من العرامشة طعنا بالسكين قبل شهر في كفرياسيف 2019-09-10 | 12:48:55

قدمت النيابة العامة لواء الشمال الى المحكمة لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال حتى...

قلقيلية: وفاة الطفل عمر عطاونة اثر غرقه في مسبح قبل ايام قلقيلية: وفاة الطفل عمر عطاونة اثر غرقه في مسبح قبل ايام 2019-09-10 | 10:57:27

توفي الطفل عمر غسان عطاونه (14 عامًا)من قلقيلية، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من غرقه...

يوم دراسي مكثف والتحضير للمرحلة الحاسمة في حملة "هاي المرة مصوتين‎ يوم دراسي مكثف والتحضير للمرحلة الحاسمة في حملة "هاي المرة مصوتين‎ 2019-09-10 | 10:41:29

التأمت طواقم ائتلاف 17/9 الميدانية والادارية يوم الأحد ضمن يوم دراسي مكثف عقد في...

الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا 2019-09-10 | 05:30:04

اليوم ا الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات...

اصابات خلال شجار بين عائلتين في طمرة اصابات خلال شجار بين عائلتين في طمرة 2019-09-09 | 21:48:27

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، إندلع شجار...

بلدية سخنين واللجنة الشعبية:مخطط خط الكهرباء لن يمر بلدية سخنين واللجنة الشعبية:مخطط خط الكهرباء لن يمر 2019-09-09 | 21:44:42

جاء في بيان صادر عن اللجنة الشعبية وبلدية سخنبن .اجتمعت اللجنة الشعبية وبلدية...

اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة 2019-09-09 | 19:03:44

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شابتين...

اصابة شابتين في حادث دهس بمدينة سخنين اصابة شابتين في حادث دهس بمدينة سخنين 2019-09-09 | 19:00:44

اسفر حادث دهس عصر اليوم الاثنين عن اصابة شابتين من كفركنا على الشارع الرئيسي مدخل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطيبة حريق مدرسة الزهراء تعليق الدراسة ضراب ابتدئية تماس كهربائي التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة الخضيرة دهس طعن ام الفحم شاب وسيم حسين نصار طبيب دكتور مدير عيادة الشخير انقطاع مستشفى رمبام حيفا ايلات شارع 90 انقلاب سيارة حادث الشرطة اتجاه الجنوب اصابات متفاوته اسعاف مستشفى منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا رسائل تهديد رصاصة حافلات سياحة اطارات ثقب كفر قاسم جبل الشيخ اشكلون اصابة عامليين عربيين لوحين حديد عليهما رافعة ورشة بناء بث مباشر : روما و ريال مدريداطلاق نار قرية الرامة اصابة شخصين اسعاف شرطة خطيرة جروح تحقيق سعيد سمعان مصرع أنور فارس حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة مرسي ابو مخ رئيس بلدية باقة الغربية يدلي بصوته مرتاح انتخابات رئاسة اصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com