إسقاط, طائرة, إسرائيلية, مسيرة, في, غزة,

أفيد صباح اليوم الثلاثاء، ان حركة حماس في قطاع غزة تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الاسرائيلي .

وقالت ان حماس تمكنت من اسقاط هذه الطائرة بينما كانت في مهمة في سماء مدينة رفح، وتمكنت من السيطرة عليها.واكد الناطق باسم الجيش سقوط طائرة مسيرة في جنوب قطاع غزة،مشيرا الى ان الحادثة قيد التحقيق.