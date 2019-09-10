ياسمين, صبري, بإطلالة, نارية, في, احدث, صورها!,

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة نارية حيث ارتدت فستانا اصفر مرصعا بالألماس مع وضع مكياج خفيف بلون ترابي.وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: “لا تكن خائفا”.ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها والذين اشادوا بجمالها واناقتها.

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام.

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