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ياسمين صبري بإطلالة نارية في احدث صورها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام.




وظهرت ياسمين صبري بإطلالة نارية حيث ارتدت فستانا اصفر مرصعا بالألماس مع وضع مكياج خفيف بلون ترابي.

 
وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: “لا تكن خائفا”.

 
ولقيت الصور ردودا واسعة من متابعيها والذين اشادوا بجمالها واناقتها.




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