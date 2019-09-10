شركة, أبل, تطلق, اليوم, هاتفها, الجديد, آيفون, 11,

كشفت شركة أبل أن اليوم الثلاثاء موعد إطلاق هاتفها الجديد آيفون 11 لعام 2019، بالإضافة إلى جهاز ماك الجديد، أبل واتش الجديدة، وسط آمال بأن تحمل الأجهزة عددًا كبيرًا من المزايا دون أن تكون باهظة السعر.

ومن المقرر أن تقام مراسم الإطلاق حسب موقع hindustantimes على مسرح ستيف جوبز فى أبل بارك، بمقر الشركة الرئيسى فى مدينة كوبرتينوفى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما تقوم الشركة ببث الحدث مباشرة من خلال موقع يوتيوب.وتشير تكهنات إلى أن الهواتف الجديدة، المسؤولة عن أكثر من نصف إيرادات الشركة، ستكون شبيهة بهواتف العام الماضى، من حيث التصميم والشاشة، إلا أنها ستحتوى على أول نظام كاميرا بثلاث عدسات تشمل عدسة بفتحة واسعة، مع دعم التقريب، إلا أن الشركة ستؤجل إطلاق هواتف بتقنية الجيل الخامس 5G للعام المقبل 2020 إلى حين استقرار أداء التقنية وانتشارها بشكل أفضل.كما يتوقع أن تسلّط الشركة الضوء على جهاز ماك بوك برو 16 ذى التصميم الجديد بشاشة مقاس 16 بوصة مع لوحة مفاتيح مُحسّنة، فيما قد تحتوى ساعة أبل واتش الجديدة على العديد من الإضافات الجديدة ضمن إطارات من التيتانيوم والخزف.