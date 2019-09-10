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ميسي يخطف جائزة من رونالدو وفان دايك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة، في خطف جائزة جديدة من الثلاثي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وفيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.



وتوج البرغوث الأرجنتيني، بجائزة التميز في الأداء الرياضي السنوي، والتي تمنحها شبكة "ESPN" العالمية.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي توج بهذه الجائزة متفوقًا على لاعبين مهمين بحجم رونالدو وفان دايك ومبابي.


وأشارت الصحيفة، إلى أن حفل توزيع الجوائز كان في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ولم يكن ميسي حاضرًا،

وحصد أيضًا عددًا من اللاعبين جوائز مثل بطلة العالم أليكس مورجان، سام كير، وزلاتان إبراهيموفتش.


يُذكر أن ميسي خسر جائزة أفضل لاعب في أوروبا لصالح فان دايك، وسيستمر الصراع على جائزة "ذا بيست" التي يُصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وينافسه عليها المدافع الهولندي ورونالدو.




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