ميسي, يخطف, جائزة, من, رونالدو, وفان, دايك,

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مثَلت عودة الثلاثي المصاب البلجيكي إيدين هازارد والكولومبي خاميس رودريجيز...
يسعى يوفنتوس لتجديد عقد لاعبه، خلال الفترة المقبلة، في ظل الشائعات التي تدور حول...
كشفت تقارير إعلامية رياضية أن فريق ريال مدريد الإسباني قرر أن يسخر كل إمكانياته...
أفادت تقارير صحفية، بأن الجدل تزايد حول مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع...
نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية قائمة من أفضل 11 لاعبا في تاريخ قارة إفريقيا تزامنا مع...
عبر الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رغبته في قيادة منتخب بلاده...
قال تقرير صحفي، اليوم ، إن ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الدولي...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم ، عن الثلاثي الهجومي الذي سيخوض به برشلونة مباراة...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن موقف إدينسون كافاني وكيليان مبابي، نجمي...
قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن ريال مدريد، سيبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع...