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الفيضانات تودي بحياة 17 شخصا شرق المغرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت إقليم الرشيدية شرق مغرب.



وقالت مصادر محلية مغربية، إن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ركاب مفقودين منذ انقلاب الحافلة في "واد دمشان" بمنطقة الخنك، "جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي يوم الأحد.


وأضافت أن 29 من الركاب أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، لكنهم في حالة "مستقرة"، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الرشيدية.


وكان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم أيضا جراء الفيضانات في جنوب المغرب، بعد أن باغتت السيول مئات الأشخاص الذين كانوا يتابعون مباراة كرة قدم، جرت على ملعب تمت إقامته في مجرى أحد الوديان في قرية بإقليم تارودانت. 




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