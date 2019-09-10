الفيضانات, تودي, بحياة, 17, شخصا, شرق, المغرب,

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قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين، إن دولة الاحتلال "التي تملك...
صوت النواب البريطانيون، ، على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت...
ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش...
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة...
حذر علماء المناخ من أن فصل الشتاء القادم قد يكون من بين الأقسى على بريطانيا منذ...
يبدو أن المجرمين والسفاحين لديهم طريقة "مذهلة" في إبراز إجرامهم بصرف النظر عن هول...
أرقام قياسية سجلتها درجات الحرارة التي ضربت فرنسا في شهر أيار الماضي، حيث وصلت في...
أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة،...
أعلن الديوان الأميري الكويتي،امس الأحد، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح...