تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-09-10 08:33:21 شركة أبل تطلق اليوم هاتفها الجديد آيفون 11 |  2019-09-10 08:26:42 الصحة العالمية : شخص يموت انتحاراً كل 40 ثانية |  2019-09-10 08:25:56 ظريف يكذّب نتنياهو بشأن المواقع النووية |  2019-09-10 08:24:53 الفيضانات تودي بحياة 17 شخصا شرق المغرب |  2019-09-10 05:59:14 النواب البريطانيون يصوتون على قرار لإجبار الحكومة على نشر الوثائق السرية لبريكست |  2019-09-10 05:30:04 الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا |  2019-09-09 22:50:17 نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي |  2019-09-09 21:48:27 اصابات خلال شجار بين عائلتين في طمرة |  2019-09-09 21:44:42 بلدية سخنين واللجنة الشعبية:مخطط خط الكهرباء لن يمر |  2019-09-09 22:42:36 نتنياهو يكشف عن المزيد من المواقع الإيرانية النووية السرية |  2019-09-10 00:41:05 طائرات إسرائيلية قصفت شرق سوريا |  2019-09-09 19:03:44 اصابتان جراء انقلاب سيارة قرب مسعدة |  2019-09-09 19:02:04 العثور على جثمان شاب فلسطيني مفقود في البوسنة والهرسك |  2019-09-09 19:00:44 اصابة شابتين في حادث دهس بمدينة سخنين |  2019-09-09 18:58:03 5 طرق صحية للتخلص من الماء الزائد في الجسم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

النواب البريطانيون يصوتون على قرار لإجبار الحكومة على نشر الوثائق السرية لبريكست



  |     |   اضافة تعليق



صوت النواب البريطانيون، ، على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق السرية لأثر بريكست دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء المحافظ، وفق ما ذكرته "فرانس برس".




وتم اعتماد المذكرة بأغلبية 311 صوتا مقابل 302، وهي تطلب أيضا من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الثلاثاء.




كلمات متعلقة

النواب, البريطانيون, يصوتون, على, قرار, لإجبار, الحكومة, على, نشر, الوثائق, السرية, لبريكست,

تابعونــا

ظريف يكذّب نتنياهو بشأن المواقع النووية ظريف يكذّب نتنياهو بشأن المواقع النووية 2019-09-10 | 08:25:56

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الاثنين، إن دولة الاحتلال "التي تملك...

الفيضانات تودي بحياة 17 شخصا شرق المغرب الفيضانات تودي بحياة 17 شخصا شرق المغرب 2019-09-10 | 08:24:53

لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب، بسبب فيضانات ضربت...

نتنياهو يكشف عن المزيد من المواقع الإيرانية النووية السرية نتنياهو يكشف عن المزيد من المواقع الإيرانية النووية السرية 2019-09-09 | 22:42:36

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت...

طائرات إسرائيلية قصفت شرق سوريا طائرات إسرائيلية قصفت شرق سوريا 2019-09-10 | 00:41:05

ذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش...

إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة 2019-09-09 | 16:00:23

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة...

الشتاء القادم سيكون الأٌقسى منذ 30 عاماً الشتاء القادم سيكون الأٌقسى منذ 30 عاماً 2019-09-09 | 14:55:09

حذر علماء المناخ من أن فصل الشتاء القادم قد يكون من بين الأقسى على بريطانيا منذ...

سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ سفاح المسجدين في نيوزيلندا يسأل : كم شخصا قتلت ؟ 2019-09-09 | 13:02:54

يبدو أن المجرمين والسفاحين لديهم طريقة "مذهلة" في إبراز إجرامهم بصرف النظر عن هول...

بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا بعدما تخطت الحرارة الـ 46 درجة.. الحر قتل 1500 شخص في فرنسا 2019-09-09 | 11:36:27

أرقام قياسية سجلتها درجات الحرارة التي ضربت فرنسا في شهر أيار الماضي، حيث وصلت في...

"حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية "حزب الله" يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية 2019-09-09 | 08:45:54

أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة،...

تأجيل لقاء أمير الكويت مع ترامب بعد نقله الى المشفى تأجيل لقاء أمير الكويت مع ترامب بعد نقله الى المشفى 2019-09-09 | 06:25:48

أعلن الديوان الأميري الكويتي،امس الأحد، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طرعان مظاهرة اعتقال شابين وقفة المسجد الاقصى القدس تضامن فيرا بابون بيت لحم رئيسة بلدية شجرة الميلاد سلام صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع سعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياغاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب سخنين الكاثوليك كنيسة الروم الشعانين احد كنيسة مار يوسف مسيرة قداس مشاركة واسعة قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية مصرع فاتنة فؤاد علم الجش متأثرة بجراحها وفاة حادث طرق ثانوية دير حنا تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 22 من طلابها مشاركة واسعة اعتداء جنسي فتاة قاصر 14 عاما الكرمل اعتقال شاب المحكمة الشرطة انترنت لقاءات حميمةجسر الزرقاء هدية مدرسة حصري الشاملة الجديدة افتتاحها لوحة فنية شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com