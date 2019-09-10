النواب, البريطانيون, يصوتون, على, قرار, لإجبار, الحكومة, على, نشر, الوثائق, السرية, لبريكست,

صوت النواب البريطانيون، ، على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق السرية لأثر بريكست دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء المحافظ، وفق ما ذكرته "فرانس برس".

وتم اعتماد المذكرة بأغلبية 311 صوتا مقابل 302، وهي تطلب أيضا من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الثلاثاء.