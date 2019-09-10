الطقس - ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، إندلع شجار...
جاء في بيان صادر عن اللجنة الشعبية وبلدية سخنبن .اجتمعت اللجنة الشعبية وبلدية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شابتين...
اسفر حادث دهس عصر اليوم الاثنين عن اصابة شابتين من كفركنا على الشارع الرئيسي مدخل...
اغضبت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عدد من متابعيها العراقيين بنشرها مقطع...
يبدأ اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء حوالي 600 من مفتشي ومراقبي البناء العاملين في...
كشف استطلاع رأي جديد، الاثنين، عن تقدم تحالف "أزرق أبيض" المعارض، بزعامة بيني...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي :شرطة اسرائيل تفك...
" هذه المرة نجحنا في افشال اللعبة التي كان يحاول نتنياهو من خلالها سرقة...
المحكمة العليا أجازت للجيش الإسرائيلي، احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض...