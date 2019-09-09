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نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مثَلت عودة الثلاثي المصاب البلجيكي إيدين هازارد والكولومبي خاميس رودريجيز والواعد إبراهيم دياز، الحدث الأبرز في تدريبات ريال مدريد الإسباني الإثنين، والتي شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الانضمام للمنتخبات المختلفة.

وعاد الفريق الملكي للتدريبات داخل مدينة فالديبيباس الرياضية بعد حصول اللاعبين على راحة ليومين، في بداية مرحلة الاستعداد لمباراة ليفانتي يوم السبت المقبل على ملعب (سانتياجو برنابيو) في الجولة الرابعة لليجا.
وقاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المران الذي شارك فيه عدد قليل من لاعبي الفريق الأول وهم: مارسيلو وكريم بنزيمة وفيرلان ميندي وناتشو فرنانديز وألفارو أودريوزولا ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز ورودريجو وإيدين هازارد وخاميس رودريجيز وبراهيم دياز، ولهذا قرر تصعيد عدد من عناصر الفريق الرديف.
وحسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، بدأ المران بفقرة الإحماء، ثم تدريبات الضغط بالكرة في أنحاء مختلفة من الملعب.
وبعد ذلك أجرى اللاعبون تقسيمة في مساحة مصغرة من الملعب، ثم انتهى المران بتدريبات التسديد على المرمى من زوايا مختلفة.
وكان النبأ السار هو عودة المصابين هازارد وخاميس وإبراهيم للتدريبات الجماعية، لتزيد فرصهم في المشاركة في مباراة ليفانتي القادمة، بينما استمر الثنائي المصاب إيسكو وماركو أسينسيو في برنامجهما العلاجي.
وسيستأنف الفريق تدريباته صباح الثلاثاء الذي قد يشهد عودة بعض اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من مباريات منتخباتهم الوطنية.
نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي




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