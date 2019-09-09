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اصابات خلال شجار بين عائلتين في طمرة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، إندلع شجار في مدينة طمرة، بين عائلتين.

 خلال المشاجرة، أصيب أحد الأشخاص المتورطين في الحادثة بجروح طفيفة (وفقًا لمصادر طبية) فتم نقله إلى مستشفى رامبام لتلقي العلاج.
 تم استدعاء افراد الشرطة إلى مكان الحادث، فمع وصولهم الى المكان، بدأوا بجمع البينات والأدلة  من مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابساته. 
*في إطار التحقيق تم القاء القبض على أحد المشتبهين (43 عام ، من طمرة) * أثناء التحقيق ، ومتوقع توقيف مشتبهين إضافيين*.

اصابات خلال شجار بين عائلتين في طمرة




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